García Torijano reivindica el ritmo de resolución de expedientes de dependencia en la provincia de Cuenca

Bárbara García Torijano en su visita a la residencia pública de mayores de Carboneras de Guadazaón. - JCCM

CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha destacado que la provincia de Cuenca resuelve los expedientes de dependencia en una media de 62 días, frente a los 320 días que registra actualmente la media nacional.

Durante su visita a la residencia pública de mayores de Carboneras de Guadazaón, la consejera ha señalado que Castilla-La Mancha mantiene también unos tiempos de resolución muy por debajo de la media estatal, con 166 días frente a los 320 del conjunto del país.

García Torijano ha señalado que estos resultados son fruto del compromiso del Gobierno regional con el desarrollo de la Ley de Dependencia y con el mantenimiento de una red pública de recursos que garantiza la atención a las personas en todos los territorios, especialmente en el medio rural.

INVERSIÓN PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha destacado la inversión de más de 2,2 millones de euros destinada a garantizar la continuidad y modernización de la residencia pública de mayores de Carboneras de Guadazaón. De esta cantidad, 298.707 euros se han destinado a la reforma integral de la cocina, los vestuarios y el cuarto de instalaciones, mientras que cerca de 1,9 millones de euros permitirán asegurar el funcionamiento del centro hasta septiembre de 2027.

"Destinamos 2,2 millones de euros entre la reforma y el mantenimiento de la residencia hasta septiembre de 2027 para poder dar esa atención que se merecen. Con objetivos y compromisos como este tenemos la posibilidad de seguir trabajando en la Ley de Dependencia y seguir siendo la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia", ha señalado.

La consejera ha destacado que recursos como el de Carboneras de Guadazaón permiten garantizar una atención cercana y de calidad en el medio rural, al tiempo que contribuyen a fijar población y generar actividad económica en el territorio.

La residencia de Carboneras de Guadazaón cuenta actualmente con 33 plazas ocupadas y constituye un recurso esencial para que las personas mayores puedan continuar desarrollando su proyecto de vida en un entorno próximo a sus familias, vecinos y comunidad. Además, contribuye a la generación de actividad económica y empleo en una zona especialmente afectada por los desafíos demográficos.

LIDERAZGO EN ATENCIÓN RESIDENCIAL

García Torijano ha enmarcado esta actuación dentro del esfuerzo inversor que el Gobierno regional viene desarrollando en materia de dependencia y atención residencial.

Actualmente, Castilla-La Mancha lidera la cobertura de plazas residenciales con financiación pública en España y aproximadamente ocho de cada 10 plazas residenciales de la región cuentan con algún tipo de financiación pública. Además, el presupuesto destinado a dependencia se ha incrementado un 86 por ciento desde 2015 y, en la última década, más de 10.000 personas se han incorporado al sistema residencial con financiación pública del Gobierno regional.

En la provincia de Cuenca, la red de atención a las personas mayores está integrada por 45 residencias y más de 1.800 plazas con financiación pública, una red que continúa reforzándose mediante nuevas inversiones, mejoras de infraestructuras y recursos de proximidad.

MÁS FINANCIACIÓN PARA FORTALECER EL SISTEMA DE DEPENDENCIA

Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha valorado el anuncio realizado por el Gobierno de España en materia de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. "Más financiación para poder hacer frente en condiciones a una Ley que se implantó ya hace 20 años y que las comunidades autónomas hemos ido desarrollando con mucho esfuerzo y con mucho presupuesto propio siempre es bienvenido", ha señalado.

García Torijano ha recordado que Castilla-La Mancha destina actualmente alrededor de 695 millones de euros al sistema de dependencia y que, hasta el momento, la aportación estatal representa aproximadamente el 27 por ciento de esa financiación.

"Hablábamos siempre de un 50 por ciento corresponsable y compartido por ambas administraciones. Con este anuncio que dio ayer el presidente del Gobierno entendemos que se llegará a esa cantidad de lo que cada Comunidad Autónoma invierte en su territorio", ha indicado.

Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo autonómico analizará el alcance de las medidas anunciadas, tanto desde el punto de vista presupuestario como de las nuevas prestaciones y recursos que puedan incorporarse al sistema. En cualquier caso, ha reiterado que "todo lo que sea apostar por los servicios públicos, por la atención a la dependencia y por las personas más vulnerables son buenas noticias".