Garde avisa de que la nueva Ley de Universidades supondrá para la UCLM 10 millones de euros más al año en personal

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, ha asegurado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario no resuelve los problemas que tiene la universidad española del siglo XXI, y, probablemente, "ojalá me equivoque", algún problema "lo va a agravar". También ha explicado que su mayor preocupación se centra en la financiación y ha avisado de que esta nueva normativa supondrá para la UCLM 10 millones de euros más al año en personal.

A preguntas de los medios durante la presentación del estudio 'Empresa familiar en Castilla-La Mancha', Garde ha sostenido que su opinión sobre la Ley de Universidades la ha dejado clara desde el principio. "No es algo que surja ayer o antes de ayer de una manera no meditada. Yo simplemente desde el principio y, además, siempre en los foros donde he tenido oportunidad lo he dicho", ha abundado.

Dicho esto, el rector de la UCLM ha aseverado que "personalmente" hay muchos aspectos de la ley que "necesitan una revisión clara o, incluso, a veces más que una revisión, una eliminación en el documento".

Su mayor preocupación es la de la financiación y es algo que, según ha argumentado, "conviene decirlo, no sea que después vengan mal dadas y alguien diga que nadie lo dijo". "La aplicación de la ley, cuando la ley entre en vigor, que además entrara pronto, unido a que tiene una transitoria muy limitada a diferencia de otras leyes, para una universidad como esta le va a costar al año 10 millones de euros más en personal", ha denunciado el rector de la UCLM.

Según ha apuntado, "el compromiso de la ley con el incremento de la financiación era tenue en la versión anterior; ahora ha quedado totalmente difuminada". "Esta es la realidad y eso nos debería preocupar a todos los rectores y rectoras", ha seguido.

Además, ha advertido de que la ley, "no es que respete la autonomía universitaria", es que "no regula", y al no regular, ha avisado, cada comunidad autónoma, "dentro de un orden", hará lo que estime oportuno, y eso dará lugar a 17 sistemas universitarios.

Finalmente, y teniendo en cuenta que su mayor preocupación es la de la financiación, también ha hecho hincapié en que hay otras cuestiones "menores", que a veces "han derivado la atención", como si debe firmar el Rey o no los títulos, o si el rector o rectora pueda ser no funcionario sino personal laboral temporal. "Opino que el Rey debe firmar los títulos, ha zanjado el rector.