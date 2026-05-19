Garde plantea un calendario que recoja un aumento de la financiación a la universidad pública

El rector de la UCLM, Julián Garde - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/UCLM

MADRID/TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Julián Garde, se ha marcado como "objetivo prioritario" promover que se alcance el 1% de inversión del PIB en las universidades públicas en 2023.

"Es un mandato de la LOSU, queremos promover que se llegue a ese 1% en universidad pública de aquí a 2030, lo promoveremos a nivel estatal. Nos gustaría conseguir no solo la financiación sino un calendario de cómo va a evolucionar el incremento de financiación. Creo que es importante defender esa financiación pública y tener también un calendario", ha señalado este martes el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en declaraciones a los medios tras ser elegido nuevo presidente de CRUE, en sustitución de Eva Alcón.

Garde ha defendido la universidad "como un elemento de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación". Por ello, en su programa ha incluido medidas para luchar contra la despoblación, promoviendo que las universidades se encargue de la formación continua "de manera estructural" o "intentar flexibilizar las titulaciones".

"En este sentido hemos avanzado mucho desde las universidades españolas con el plan de microcredenciales", ha recordado el rector, destacando su apuesta por "flexibilizar las titulaciones pero siempre manteniendo la calidad", con el objetivo de luchar contra la despoblación.

El nuevo presidente de los rectores ha propuesto un plan de fortalecimiento institucional para las universidades públicas que "incluya infraestructuras, atracción de talento y que no sea algo coyuntural y sea algo sostenido en el tiempo para que sean competitivas".

Respecto al aumento de la vigilancia en algunas comunidades autónomas para evitar que se copie en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ha apostado por "intensificar" las medidas aunque ha precisado que el tema vinculado a las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial "requiere un abordaje más transversal desde la universidad".

Sobre el modelo de examen de Selectividad y si se va a trabajar para conseguir una prueba más homogénea, Garde ha reconocido que no sabe "si hay más margen" para conseguir homogeneizar más la PAU y ha defendido "buscar una solución objetiva".

En su primera intervención al frente de los rectores, también ha abordado la falta de participación de las universidades en la aprobación del Estatuto del Becario, acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos: "Desde las universidades no hemos tenido mucha información de este documento. Es importante conocer la opinión de todos los usuarios del sistema, es algo que debería reinar en todas las actuaciones que se hagan".

Por otro lado, ha mostrado su preocupación sobre el problema de residencia que tienen los estudiantes. "En muchas ciudades es el factor limitante para que una persona pueda estudiar. Nosotros hemos trabajado en ello desde CRUE y proponemos intentar conseguir o poner de acuerdo al Gobierno de españa, comunidades autónomas y universidades para la promoción de residencias universitarias con un precio social", ha apuntado.

"No es una competencia directa de las universidades pero lo queremos promover basado en un acuerdo firmado hace dos años entre el Ministerio de Vivienda, el Universidades y el de Economía. Me consta que hay universidades que ya están intentando promover la colaboración público-privada de residencias con un precio asequible", ha asegurado.

FELICITACIONES DESDE EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado el nombramiento de Garde al frente del CRUE, elogiando el trabajo que ha venido realizando en la UCLM.

"No tengo ninguna duda de que tu labor será igual de fructífera que lo está siendo al frente de la UCLM, a la que has llevado a vivir uno de sus mejores momentos en sus 40 años de historia", ha declarado García-Page en su cuenta oficial en la red social X.

Previamente, el consejero de Educación, Amador Pastor, se ha mostrado convencido de que el rector "hará un muy buen papel en la armonización de opiniones, criterios y reivindicaciones de las universidades españolas, en un momento decisivo para los estudios superiores".

"Garde es el mejor de los representantes que pudiera tener la CRUE; ya lo teníamos como rector en la Universidad de Castilla-La Mancha, y tan solo le pido ganas de trabajar, que ya las ha demostrado sobradamente, lealtad y compromiso con el sistema universitario", ha concluido.

JOSÉ JULIÁN GARDE

José Julián Garde López-Brea (Madrid, 1966) es Catedrático de Universidad desde 2003 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología (ETSIAMB). Realizó la licenciatura y el doctorado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el título de Doctor en 1993.

Su actividad docente en la UCLM en el área de Producción Animal se ha centrado siempre en las disciplinas de Fisiología y Reproducción, siendo profesor en los grados de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Farmacia y Biotecnología, así como en el Máster en Ingeniería Agronómica y en el Máster en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos, del que fue Coordinador desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2020.

Inició su actividad investigadora en el Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en 1989, desarrollando a partir de entonces varias líneas de investigación pioneras en la aplicación de diferentes biotecnologías reproductivas a la conservación y producción animal.

Director de más de 30 proyectos de investigación, es autor de más de 140 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de impacto en el campo de las ciencias veterinarias, la ecología, la ciencia animal y la biología reproductiva, destacando varias contribuciones publicadas en la revista Science.

Es Académico de Número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias de España desde 2007, de la Real Academia Nacional de Doctores de España desde 2017 y Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha desde septiembre de 2020.

En el ámbito de la gestión universitaria en la UCLM ha ocupado diversos cargos, tales como Subdirector de Investigación y Secretario Académico de la ETSIAM (1996-1999), vicedirector y director del Instituto mixto con el CSIC de investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) (1999-2004), y vicerrector de Investigación y Política Científica (2011-2020), siendo responsable, entre otros, de la gestión del Campus de Excelencia Internacional en Energía y Medio Ambiente (CYTEMA) y de los Estudios de Doctorado. Desde diciembre de 2020 es Rector de la UCLM.

A nivel nacional, y en relación con la gestión universitaria y de la actividad investigadora, ha sido vocal del área de Ganadería de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), vocal asesor y presidente del Comité 6.1 (Tecnologías Mecánicas y de la Producción) de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), presidente de la comisión sectorial de I+D+i de la CRUE y miembro del grupo técnico de trabajo encargado de elaborar el documento de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027. Es actualmente vocal del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y patrono de la FECYT.