Garde (UCLM) propone un PERTE específico para universidades españolas y cree que aún hay tiempo y fondos para perfilarlo

TOLEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha propuesto que se aproveche la inyección de fondos europeos instaurados de forma extraordinaria por la Unión Europea tras la pandemia para articular, dentro de la estrategia de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), una iniciativa específica que destine fondos a las universidades españolas, a las que circunscribe como uno de los motores de transformación sobre el que pueden pivotar las acciones que persigue la hucha de Europa.

En entrevista con Europa Press, ha incidido en que echa de menos la creación de un PERTE en este sentido para aprovechar los fondos llegados de la Unión Europea a fin de "reforzar el sistema universitario español".

Así, ha hecho hincapié en que la UCLM multiplica "por cinco" cada euro que recibe. "No es nuestro objetivo principal, pero somos una máquina de generar riqueza", ha señalado, por lo que ha considerado que ese PERTE universitario generaría "riqueza además de conocimiento".

El rector de la UCLM ha apuntado que echa en falta "ese plan estratégico" para la universidad española y por ello ha hecho incluso llegar esta propuesta al Ministerio, considerando que aún "se está a tiempo" de poner en marcha esta iniciativa y destinar "muchos cientos o incluso miles" de millones de euros al sistema universitario "para que la universidad transforme el país".

"No solo por el dinero, no quiero quedarme con ese dato, sino por la estrategia y por lo que supone de generación de conocimiento y formación de las personas", ha apostillado.

CAMBIOS "IMPORTANTES" EN LA LOSU

Julián Garde también ha hecho referencia a la LOSU, "un tema complejo", ha admitido, aunque ha puesto en valor un cambio "importante" y "en positivo" por parte del Gobierno de España a la hora de acompañar con financiación la puesta en marcha de la ley universitaria.

Garde ha enfatizado que, a su juicio lo más importante de esta norma es "el objetivo de llegar al 1% del PIB en inversión en universidades en 2030". "Y eso es mucho dinero, es muchísimo dinero adicional".

El rector de la Universidad castellanomanchega ha recordado que él forma parte del grupo de trabajo para desarrollar la norma, insistiendo en que "lo importante del grupo de trabajo es ponerse de acuerdo para llegar al 1% y, además, hacerlo no porque lo diga la ley sino por convencimiento", aseverando que llegar a esa cifra cambiaría "el modelo de país".

En todo caso, ha admitido que lo que se ha acometido en este grupo de trabajo es "lo urgente, que es abordar el próximo curso académico", porque la ley implica que "para abordar el curso siguiente hace falta contratar un número importante de profesores nuevos".

El rector ha aprovechado para comparar la aportación "inexistente" que preveía el Gobierno central para este asunto con los 900 millones de euros que ofrece ahora el Ejecutivo nacional, un cambio "importantísimo" que permite que se incorporen el curso que viene 3.400 profesores nuevos al sistema universitario. "Creo que hemos avanzado bastante. A mí me parece razonable", ha añadido.

GARANTIZAR EL OBJETIVO EN LA LEY DE C-LM

Además, Julián Garde también ha aprovechado para hablar sobre la futura ley universitaria para Castilla-La Mancha, en la que ha señalado que también debe recogerse "una extrapolación" de ese objetivo de llegar al 1% del PIB en inversión.

De igual modo, ha aseverado que la norma también debe incluir "una parte importante de aspectos vinculados al personal que trabaja en la Universidad", concretamente el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), una figura que "tiene que estar regulada por la Comunidad Autónoma" una vez quede reflejada en el texto nacional. "Si en Castilla-La Mancha se entiende que es bueno que esa figura exista, tendrá que venir recogida en la ley, porque si no, no puede haber profesor permanente aquí".

Garde ha opinado que un tercer elemento que también debe aparecer recogido en la futura norma está vinculado a las estructuras universitarias como los institutos o centros universitarios de investigación, consiguiendo un desarrollo "para que claramente quede muy bien definido qué requisitos mínimos tiene que tener a nivel regional un centro o un instituto de investigación para ser considerado como tal".

LAS PRIVADAS DEBEN INVESTIGAR

Finalmente, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho una reflexión acerca de las universidades privadas, aseverando que es "fundamental" que a todas, "sean públicas o privadas", se les pida "lo mismo" y se les trate igual "porque si no, hay distorsión del sistema".

Después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, sugiriera esta semana que la futura ley autonómica del sector pondrá coto a aquellas univerisades privadas que sólo quieran hacer negocio y no inviertan en investigación, ha puesto de manifiesto que, en su opinión, "claramente" para ser considerado como universidad, el centro debe dedicar un porcentaje de su presupuesto propio --el 5%-- a la investigación". "Porque si no, no eres una universidad, eres una academia", ha incidido.

"Yo creo que eso es lo importante, que tengamos las mismas posibilidades pero también los mismos requerimientos para ser considerada universidad", ha concluido.