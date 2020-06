El primero lamenta que aún no ha recibido respuesta de su oponente pese a su insistencia y la segunda replica que el exalto cargo de la Junta "dejó Podemos a la deriva"

El precandidato de 'Cuidando Podemos' y candidato a secretario general de Podemos Castilla-la Mancha, José Luis García Gascón, ha asegurado que ya ha cursado "en varias ocasiones" su petición de integración a la candidata Helena Galán, de la corriente 'Todas Somos Podemos', mostrando su sorpresa porque "aún no le ha respondido". De su lado, Galán, ha señalado a Europa Press, que va a estar "abierta a hablar" hasta el último momento, con la condición de que este le traslade "propuestas concretas" para conocer cuál es su concepto de unidad.

En declaraciones a Europa Press, primero era Gascón quien aseguraba que mantiene "comunicación diaria, a través de las líneas de del partido tanto con Galán "como con sus compañeras", asegurando así que el ofrecimiento para integrarse en Cuidando Podemos "lo saben no solo por los medios de comunicación, sino porque personalmente lo he hecho y lo sigo haciendo".

De su lado, Galán ha confesado también a Europa Press que del ofrecimiento de Gascón se ha enterado por los medios de comunicación y por la plataforma Telegram, ya que el precandidato no se ha puesto en contacto directo con ella. A pesar de ello, sigue dispuesta a mantener una conversación con él, siendo consciente de que en los programas que van a presentar ambos candidatos "no va a haber muchas diferencias

GASCÓN: "EL TIEMPO SE AGOTA"

"Lamentablemente", ha expresado Gascón, "no obtenemos respuesta ni siquiera de la voluntad de llegar a un acuerdo", algo que, ha indicado, "no entendemos para nada y nos sorprende". "El tiempo se agota", ha expresado, reiterando el llamamiento para integrarse en su corriente, asegurando que "hasta el último minuto vamos a luchar por ello" ya que, a su juicio, "la militancia no entendería que no llegásemos a un acuerdo".

"Creo que no lograr un acuerdo de unidad, de partir de la división, es algo que beneficia al presidente, Emiliano García-Page y a las tres derechas, y que, si consiguiésemos llegar a un acuerdo en ese sentido, sería la primera victoria de Podemos Castilla-La Mancha".

GALÁN LE ACUSA DE DEJAR PODEMOS "A LA DERIVA"

Por su parte, Galán, preguntada si considera que la candidatura de Gascón puede estar deslegitimada por su participación en el anterior Consejo de Coordinación --el cual dimitió en bloque tras los resultados electorales del 26 de mayo y tras no haber conseguido tener representación en las Cortes-- Galán cree que no se "deslegitima" la candidatura, pero opina que la manera de abandonar el partido estuvo "fea".

Y es que, considera que Gascón tiene cierta responsabilidad en haber dejado durante un año "el partido a la deriva", y aunque señala que es "una persona muy válida, que podría "estar en cualquier equipo" y respeta el que se haya presentado, ha afirmado, refiriéndose a él, que no se "puede hundir un barco y después querer sacarlo a flote".