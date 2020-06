Gascón se verá con Crespo "lo antes posible" para fortalecer Unidas Podemos y revela discrepancias en grupos municipales

TOLEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, se reunirá "lo antes posible" con el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, con la voluntad de fortalecer Unidas Podemos y resolver las discrepancias existentes en algunos grupos municipales, donde los acuerdos de reparto de los recursos, las portavocías o el trabajo municipal "no se han cumplido tal y como estaban estipulados". "Lo vamos a gestionar del mejor modo posible, y estoy seguro de que se va a resolver bien", asegura García Gascón.

En una entrevista concedida a Europa Press una semana después de haber sido elegido nuevo líder de Podemos tras imponerse a Helena Galán, este almanseño ha explicado que "al poco de conocerse los resultados" de las primarias recibió la llamada de felicitación de Crespo, donde se emplazaron a reunirse "lo antes posible", un encuentro que, a petición del líder de Podemos, se producirá cuando estén constituidos los órganos regionales de la formación morada.

"Cuanto antes tenemos que reunirnos para fortalecer el bloque progresista", ha afirmado García Gascón, que ha incidido en que acudirá a la reunión "con la voluntad de construir y reforzar la unidad de la izquierda", igual que lo ha intentado hacer en la Asamblea Ciudadana, porque considera que la confluencia Unidas Podemos "es un acuerdo positivo para las dos fuerzas".

Uno de los temas que es "urgente" tratar con IU y que es un compromiso suyo y de Podemos Castilla-La Mancha, es "arreglar" algunos "pequeños problemas" que hay en algunos ayuntamientos con los grupos municipales ya que "hay concejales de Podemos que nos han pedido que intervengamos porque dicen que no se cumplen los acuerdos". "No son tantos pero son sitios donde los acuerdos de reparto de los recursos, las portavocías o el trabajo municipal no se han cumplido tal y como estaban estipulados. Lo vamos a gestionar del mejor modo posible, y estoy seguro de que se va a resolver bien".

Por lo demás, Gascón tiene "la voluntad y toda la confianza" de que será fructífera la relación con Izquierda Unida "porque formamos parte de un bloque común que es Unidas Podemos y que hay que reconstruir e impulsar con fuerza en Castilla-La Mancha", ha añadido.

El líder de Podemos cree que "va a ir todo muy bien" con IU porque tienen "un objetivo común y un programa similar". "Tenemos además la experiencia exitosa de Unidas Podemos a nivel estatal, donde hemos conseguido entrar en un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias y Alberto Garzón". "Es el reflejo donde hay que mirarse", ha dicho.

Aparte de la llamada de Juan Ramón Crespo, el líder de Podemos también ha recibido una llamada de felicitación de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, y un tuit del presidente del PP, el también almanseño Paco Núñez.

Con Pablo Iglesias también ha intercambiado mensajes y han acordado en llamarse "en las próximas horas". "Me ha felicitado y me he puesto a su disposición para coordinarnos para desarrollar el mejor papel posible para Podemos y para Castilla-La Mancha".