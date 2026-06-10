GDR Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel aboga por el medio natural como pieza "vital" para afrontar la despoblación

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Sacam), Gregorio Moreno. - EUROPA `RESS

ALBACETE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Sacam), que representa a 25 pueblos de la comarca, ha abogado por el potencial del medio natural para afrontar la despoblación, con enclaves como las Lagunas de Ruidera o las Tablas de Daimiel.

Su presidente, Gregorio Moreno, ha señalado, en una entrevista a Europa Press, que la despoblación es un "problema complejo" para el que "no hay una solución mágica", porque tiene "muchísimas artistas y vertientes".

"Para vivir en los pueblos hay que estar convencido de vivir en los pueblos", ha afirmado el presidente de este Grupo de Desarrollo, que ha señalado que "joyas" como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el de Lagunas de Ruidera son pieza vital "para defender la vida en los pueblos".

También, ha apostado por afianzar "un turismo de calidad", vinculado a la naturaleza, y que sea "desestacionalizado de las principales épocas" como pueden ser el verano.

"EL PEGAMENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Ya centrados en el valor que desempeña este Grupo de Desarrollo Rural, ha señalado que es el "pegamento" de estos municipios, "al no tener otra vía de unión".

Estos organismos se dedican a gestionar fondos para poder atender las necesidades de los ayuntamientos, mejorar infraestructuras y servicios para poder ayudar a los empresarios o a las empresas que quieren renovar sus infraestructuras, comprar maquinaria, entre otras actividades.

Entre los proyectos a destacar sitúan las ayuda a emprendedores, talleres organizativos o iniciativas en "observación de cielos". "Somos referentes en Starlight, con observaciones nocturnas y diurnas en todos los municipios, en institutos también, una astroagenda para niños y niñas de la comarca en Primaria y cursos de formación", ha afirmado.

Uno de los ejes de su actividad se centra en la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR), una hoja de ruta en colaboración con la Junta para poner en evidencia problemas como la vivienda, el transporte o el urbanismo, para "detectarlos y convertirlos en oportunidades".

En la actualidad, el grupo se conoce mucho más, llega a más gente y eso está haciendo que las convocatorias "se agoten".

Asimismo, ha mencionado un encuentro de mujeres en Balazote, con todas las asociaciones de mujeres de la comarca, unas 1.500 mujeres, donde expusieron cómo colaboran con los pueblos y cómo ejercen el papel de "motor" de movilización social. Esta actividad, que está previsto que se vuelva a repetir, podría desarrollarse en otro municipio de la comarca mediante otro formato.

Destacan proyectos conjuntos con otros grupos de desarrollo, como el de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda o la Vuelta Ciclista en Castilla-La Mancha, que este año celebrará su segunda edición.

FONDOS EUROPEOS

Respecto al papel de los fondos europeos, son "fundamentales" para el desarrollo de los pueblos y de la comarca, principalmente, en cuanto a la Política Agraria Común (PAC).

"Sin estas ayudas es muy difícil" que los municipios "salgan adelante", concretamente agricultores y ganaderos. Tampoco se podrá asegurar el relevo generacional, "uno de los principales obstáculos" en el futuro para la continuación de las actividades agrarias.

"Con estos fondos estamos permitiendo que una peluquería se abra en El Ballestero y que atienda al conjunto de la comarca, que una chica que es podóloga abra su clínica en Alcaraz o que un ayuntamiento mejore su casa de la cultura para tener un espacio digno para sus actuaciones", ha remarcado.