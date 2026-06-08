La Generación del 98 y el teatro de Lorca abren la PAU en Castilla-La Mancha con "total normalidad" para 10.000 jóvenes

Primer examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la UCLM. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi 10.000 alumnos de Castilla-La Mancha han comenzado este lunes su camino para convertirse en universitarios con el primer examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una cita que ha arrancado con el examen de Lengua Castellana y Literatura y en la que la Generación del 98 y el teatro de Lorca han marcado el inicio de tres días decisivos para los estudiantes.

La convocatoria ha comenzado con "total normalidad" y sin incidencias destacables en los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), según ha señalado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UCLM, Amaya Romero, que ha atendido a los medios desde el campus ciudadrealeño tras el primer examen de la jornada.

Romero ha explicado que el arranque de la PAU ha estado marcado por "los nervios típicos", especialmente durante los primeros llamamientos, cuando los alumnos todavía no saben bien a qué se enfrentan.

Aun así, ha apuntado que, conforme ha avanzado la mañana, la situación se ha ido normalizando y los estudiantes han afrontado la prueba con mayor tranquilidad.

"El examen de Lengua ha transcurrido sin incidentes", ha afirmado la vicerrectora, que ha destacado que la UCLM está coordinada con todos los campus y que no se ha registrado ningún aviso relevante.

La convocatoria de este año cuenta con 9.978 estudiantes inscritos en la UCLM, un 4,45% más que el curso pasado. Por campus, Albacete reúne 2.291 alumnos inscritos, Ciudad Real 2.781, Cuenca 960 y Toledo 3.946, de los que 944 corresponden a la sede de Talavera.

DETECTORES DE MÓVILES Y DISPOSITIVOS

Una de las principales novedades de esta convocatoria ha sido el uso de detectores de radiofrecuencia para localizar dispositivos electrónicos.

La vicerrectora ha confirmado que están funcionando correctamente y que, cuando detectan móviles durante los llamamientos, se pide a los estudiantes que los apaguen y los guarden en mochilas o bolsos fuera del alcance de su puesto de examen.

Romero ha explicado que estos sistemas también permiten detectar otros dispositivos, como pinganillos, con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes realicen la prueba en las mismas condiciones.

En este sentido, ha subrayado que la UCLM quiere asegurar un examen en "igualdad de condiciones para todos".

CALIFICACIONES DISPONIBLES EL VIERNES

Las calificaciones estarán disponibles a partir del viernes, 12 de junio, desde las 19.00 horas. A esa hora, los estudiantes recibirán un correo electrónico con sus notas, siempre que hayan activado previamente su cuenta de usuario de la UCLM.

La vicerrectora ha recordado al alumnado la importancia de activar esas credenciales, ya que serán necesarias no solo para consultar las calificaciones, sino también para solicitar segundas correcciones o realizar cualquier otro trámite relacionado con la PAU.

Además, la UCLM mantendrá abiertos sus servicios de atención el viernes por la tarde, desde las 19.00 horas, y también el sábado por la mañana, para resolver posibles incidencias en la consulta de resultados.