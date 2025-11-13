Génova se compromete con los alcaldes y portavoces del PP de Cuenca a convocar Congreso Extraordinario en seis meses

CUENCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de Cuenca presentes en la reunión con la Ejecutiva nacional de este miércoles se fueron de la cita con el compromiso "explícito e inequívoco" de que se convocará un Congreso Extraordinario en seis meses para elegir a la nueva dirección de la provincia, según informan a Europa Press fuentes presentes en la reunión.

La reunión de este miércoles en la sede del PP de Cuenca fue con el coordinador de Organización Ángel González, mano derecha del secretario 'popular' Miguel Tellado. Varias fuentes coinciden en calificar el encuentro como "intenso", pero dentro del tono duro, reconocen que también hubo una actitud conciliadora y se le dio la palabra a todos los alcaldes y portavoces que lo pidieron.

"Hubo la bronca que tuvo que haber, pero no vinieron a adoctrinar, sino también a escuchar", aseguran las fuentes consultadas por Europa Press, que salieron de la reunión con el convencimiento de que el partido "puede salir más fuerte de esta crisis"

Según la información que ha podido recabar esta agencia, el representante de Génova repitió "hasta la extenuación" el compromiso de convocar el congreso en un plazo de seis meses. Lo que no consiguieron los asistentes es una fecha exacta para esta fecha, que debe ser fijada por la Ejecutiva Nacional.

Los alcaldes y portavoces populares que reclaman la celebración del congreso solicitaron que se haga con celeridad para que sea la nueva dirección quien trabaje en las listas electorales de cara a las próximas citas con las urnas, misión que ahora mismo se ha encomendado a la junta gestora encabezada por José Martín-Buro.

CRONOLOGÍA

Fue el 3 de noviembre cuando se hizo público que Benjamín Prieto --actual senador y alcalde de Fuentelespino de Haro-- dejaba la presidencia del Partido Popular de Cuenca, que había presidido desde el 2012, cuando tomó el relevo de Marina Moya. En esos años también tuvo la oportunidad de ser presidente de la Diputación.

Desde ese momento, el PP de Cuenca quedó dirigido provisionalmente por una gestora dirigida por el diputado regional José Martín-Buro hasta la celebración del próximo congreso provincial, una de cuyas misiones será la elaboración de las listas electorales del PP de Cuenca de cara a las citas del próximo 2027.

Tras conocerse ese movimiento, y mientras en el PP de Cuenca lo aplaudían, los alcaldes y portavoces 'populares' en el resto de la provincia hablaron de "sorpresa y estupefacción", señalando que los tiempos elegidos para que cristalizara esta salida no han sido los más adecuados, y constatando que en la gestora que se ha nombrado hay "más detractores que afines al presidente saliente".

El hecho de que la nueva gestora no decidiera convocar un Congreso Provincial Extraordinario ha provocado que miembros como el alcalde de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, decidiera presentar el día 5 de noviembre su dimisión como vocal de la Comisión Gestora del PP de Cuenca y como miembro del Comité Ejecutivo Provincial.

Ese mismo día, hasta 66 alcaldes del Partido Popular de Cuenca y 40 portavoces de ayuntamientos de la provincia se adhirieron a un comunicado en el que pedían la convocatoria de un Congreso Provincial urgente.

Entre ellos estaban Campillos Paravientos, Carboneras de Guadazaón, La Cierva, Garaballa, Landete, Monteagudo de las Salinas, Narboneta, Arguisuelas, Pajarón, Salinas del Manzano, Valdemoro Sierra, Villar del Humo, Víllora, Palomares del Campo, Tresjuncos, Villaescusa de Haro, Villalgordo del Marquesado, El Herrumblar, Ledaña, Minglanilla, El Acebrón, Alcázar del Rey, Huete, Campos del Paraíso, Portalrubio de Guadamejud, Rozalén del Monte, Saceda-Trasierra, Valdecolmenas, Valle de Altomira, Vellisca y Zafra de Záncara.

Se sumaron también a esta petición los represenantes 'populares' de Casas de Fernando Alonso, Casasimarro, El Picazo, Pozoamargo, Alcohujate, Cañaveras, Gascueña, Villaconejos de Trabaque, Villar de Domingo García, La Almarcha, Altarejos, Belmontejo, Buenache de Alarcón, Honrubia, Mota de Altarejos, Piqueras del Castillo, Villarejo Periesteban, Atalaya del Cañavate, El Cañavate, La Hinojosa, Torrubia del Castillo, Buenache de la Sierra, El Provencio, San Clemente, Valdemeca, Villar del Infantado, Pineda de Cigüela, Gabaldón, Vindel, Portilla, Villalpardo, Villar de Cañas y Puebla de Almenara.

Por lo que se refiere a los portavoces, representaban a los municipios de Alcalá de la Vega, Algarra, Cardenete, Fuentelespino de Moya, Henarejos, Huérguina, Mira, Moya, Carrascosa de Haro, Osa de la Vega, Villamayor de Santiago, Villares del Saz, Iniesta, Villanueva de la Jara, Villarta, Barajas de Melo, Buendía, Tarancón, Villalba del Rey, Casas de Guijarro, Montalbanejo, Casas de los Pinos, Albaladejo del Cuende, Cervera del Llano, Valverde de Júcar, Pinarejo, Santa María del Campo Rus, Vara de Rey, Priego, Villarejo de la Peñuela, Leganiel, Huelves, Mira, Vega del Codorno, Belmonte, Zarzuela, Villalba de la Sierra, Torrejoncillo del Rey, Canalejas del Arroyo, Graja de Iniesta, Puebla del Salvador y Villar y Velasco.

Desde el PP a nivel regional, tras estos movimientos, se ha aseverado el partido en la provincia de Cuenca está "cumpliendo con sus estatutos" con el nuevo funcionamiento de su estructura.