La Gerencia de Alcázar impulsa un programa pionero de atención sanitaria y social a personas en contexto de prostitución

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CIUDAD REAL 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Joaquín Torres, ha destacado este viernes la importancia de impulsar estrategias coordinadas que permitan acercar los recursos sanitarios y sociales a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, garantizando una atención integral y accesible.

Así lo ha señalado durante el acto de implantación del Programa de Atención Sanitaria y Social dirigido a personas en contexto de prostitución, puesto en marcha por la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta iniciativa, pionera en el ámbito regional, nace tras más de un año de trabajo, reuniones de coordinación y actuaciones conjuntas entre los distintos agentes implicados, con el objetivo de mejorar el acceso a los recursos sanitarios, sociales y de protección para un colectivo especialmente vulnerable, que en muchos casos presenta situaciones de exclusión social, dificultades administrativas, barreras en el acceso a derechos básicos y exposición a situaciones de violencia o explotación.

La intervención se plantea desde un enfoque integral, coordinado y centrado en la persona, a través de un modelo de coordinación interinstitucional en el que participan profesionales del ámbito sanitario, social, jurídico y comunitario, junto a entidades del tercer sector y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este trabajo conjunto ha permitido diseñar un circuito de atención unificado que garantiza una respuesta más eficaz, accesible y humanizada.

El programa ha sido coordinado por Joaquín Torres, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha; Hugo Daniel Patiño, facultativo especialista en Medicina Interna y coordinador de la consulta de infecciones de transmisión sexual (ITS) de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan; y María del Mar García García-Baltasar, trabajadora social de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan.

Además, ha contado con la implicación de recursos clave como la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), los Servicios Sociales de Atención Primaria de Alcázar de San Juan, el Centro de la Mujer de la localidad, Cruz Roja de Alcázar de San Juan y la Comisaría de Alcázar de San Juan del Cuerpo Nacional de Policía, junto a entidades como Médicos del Mundo, Asociación InGénero, Asociación APLEC y Fundación Cruz Blanca, así como la colaboración de Joaquín Torres, licenciado en Derecho, en el ámbito de asesoramiento jurídico del programa. También ha participado Francisco García-Navas, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA

Entre los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran la mejora del acceso a la atención sanitaria, la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, la detección de posibles situaciones de violencia o trata, y el acompañamiento social a las personas que deseen iniciar procesos de cambio o mejorar su situación personal y social.

En este sentido, el director general de Salud Pública ha subrayado que "la coordinación entre instituciones y profesionales es clave para ofrecer una respuesta eficaz desde los ámbitos sanitario, social y jurídico", destacando el valor de este tipo de programas como herramientas para avanzar en equidad y salud pública.

Por su parte, la trabajadora social María del Mar García ha señalado que "no podemos olvidar que detrás de cada intervención hay historias de vida marcadas por la vulnerabilidad, pero también por una enorme capacidad de resiliencia. Este programa ofrece acompañamiento desde el respeto y sin juicios, fortaleciendo la confianza y ayudando a las personas que lo necesitan".

Por otro lado, el doctor Hugo Daniel Patiño ha destacado, además, la importancia de "acercar el sistema sanitario a quienes encuentran más dificultades para acceder a él, garantizando una atención continuada y adaptada a sus necesidades".

CONFIDENCIALIDAD Y DIGNIDAD

El programa se sustenta en principios fundamentales como la confidencialidad, el respeto a la dignidad, la no estigmatización y la defensa de los derechos humanos, garantizando en todo momento una atención centrada en la persona y en sus circunstancias.

El acto de implantación del programa, celebrado hoy en el Hospital Universitario Mancha Centro, ha reunido a los profesionales y entidades implicadas en un encuentro que ha servido para consolidar este modelo de trabajo colaborativo y visibilizar el compromiso compartido con la equidad y la salud pública.

Con esta iniciativa, la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan refuerza su compromiso con la equidad, la salud pública y la mejora del acceso a los recursos para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, consolidándose como referente en el desarrollo de estrategias innovadoras de atención integral.