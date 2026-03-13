La Gerencia Atención Integrada de Hellín crea el protocolo de atención a pacientes con trastorno del espectro autista - JCCM

ALBACETE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), acaba de crear el 'Protocolo de Atención a pacientes con trastorno del espectro autista'. Una iniciativa impulsada desde el Área de Humanización y la Unidad de Urgencias con el objetivo de garantizar una asistencia sanitaria adaptada, segura, eficaz y humanizada a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El TEA se define como una condición neurológica que conlleva déficits persistentes en la comunicación e interacción social recíproca, junto con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Dada la marcada heterogeneidad fenotípica del TEA, la atención sanitaria en contextos de alta demanda y estimulación, como el Servicio de Urgencias, presenta un alto riesgo de desregulación conductual; en este entorno, los pacientes son particularmente vulnerables a la ansiedad situacional", ha explicado el equipo impulsor.

El grupo de profesionales que promueve el proyecto está compuesto por la jefa de Urgencias, María de la O Medina; el supervisor, Antonio Martínez; la responsable de Humanización de la GAI de Hellín, Begoña Parra, el emprendedor, Jesús Sánchez y la propia gerente del Área Integrada de Hellín, Mónica Vargas, que comenzó con la iniciativa cuando ostentaba la jefatura del servicio.

A este grupo de profesionales se suma la colaboración de la Asociación Desarrollo de Hellín y, en especial, la tarea de diseño realizada por Sergio Sánchez. Este joven, paciente con TEA, es profesional de diseño gráfico en Magnolia Web y gracias a su creatividad ahora el Hospital dispone de una información más adaptada.

Se trata de una serie de apoyos visuales donde se describen las zonas del servicio y los procedimientos. La presencia de estos pictogramas e "historias sociales" permiten una anticipación estructurada que ayuda a reducir la ansiedad a lo desconocido.

La accesibilidad cognitiva es uno de los pilares de un proyecto que se enmarca en el Plan de Humanización de Castilla-La Mancha y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, los profesionales han indicado que el protocolo nace de "este compromiso del Hospital de Hellín con la excelencia y la equidad asistencial, lo que implica la adaptación proactiva de sus servicios a las necesidades poblacionales, especialmente de los colectivos más vulnerables".

Aparte de los elementos visuales, el protocolo incluye numerosas medidas para una actuación clínica adaptada. Desde la identificación del paciente, bajo criterios de prioridad asistencial, hasta el uso de un lenguaje "simple, directo y literal" por parte de los profesionales. Entre otras acciones a desarrollar, también se incluyen la designación de un interlocutor único con el paciente o la presencia ininterrumpida del cuidador.

Para la puesta en marcha del proyecto se han seguido unas fases. En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación a través de la creación de grupos focales de trabajo. A continuación, la Asociación Desarrollo colaboró en la formación y sensibilización de los profesionales sanitarios. Ahora, se ha implementado el protocolo y, finalmente, se realizará una evaluación sobre la eficacia e impacto de la iniciativa.

En resumen, un trabajo participativo en el que se ha tenido en cuenta la opinión y necesidades de los propios pacientes con espectro del trastorno autista y con el que se pretende alcanzar una "atención individualizada", ha concluido el equipo.