La Gerencia De Tomelloso Refuerza El Trabajo En Red Con Una Compleja Intervención Reconstructiva De Tobillo. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha reforzado el trabajo en red entre servicios del sistema sanitario público regional en una compleja intervención reconstructiva de tobillo realizada en el Hospital General de Tomelloso.

La cirugía se ha llevado a cabo en un paciente del área sanitaria de Tomelloso que presentaba una úlcera vascular crónica localizada en el tobillo, una lesión de varios años de evolución que requería un abordaje especializado por su complejidad, sus características clínicas y la zona anatómica afectada, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La intervención ha consistido en una cirugía de cobertura mediante injerto libre cutáneo, un procedimiento indicado en determinados casos en los que existe una pérdida de tejido o una lesión crónica que no puede resolverse mediante tratamientos convencionales.

En este caso, el Servicio de Traumatología y Ortopedia de la Gerencia de Tomelloso, que dirige el doctor Ramón Calatrava, ha contado con el apoyo especializado de los doctores Gregorio Gómez Bajo y Manuel Campello, cirujanos plásticos de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, en el marco del trabajo en red entre servicios del Sescam.

Según ha explicado el doctor Calatrava, este tipo de colaboración permite "compartir conocimiento y experiencia entre profesionales de distintos centros, especialmente en procedimientos complejos que requieren una alta especialización".

En este sentido, Ramón Calatrava ha destacado que el trabajo en red entre servicios "facilita que los pacientes puedan beneficiarse de técnicas avanzadas y de una atención coordinada, aprovechando los recursos especializados disponibles en el Sescam".

La cirugía reconstructiva mediante injerto libre cutáneo tiene como objetivo favorecer la reparación de la zona afectada, mejorar la evolución de la lesión y contribuir a preservar la funcionalidad del área intervenida.

La localización de la lesión añadía dificultad al procedimiento, ya que el tobillo es una zona especialmente compleja desde el punto de vista de la cobertura cutánea, por la escasez de partes blandas y por la necesidad de preservar la movilidad y la funcionalidad de la articulación.

TRABAJO EN RED

Para el jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia de la Gerencia de Tomelloso, esta intervención "es un buen ejemplo de cómo el trabajo en red entre servicios permite dar respuesta a casos complejos desde el propio sistema sanitario público, sumando la experiencia de profesionales de distintos centros en beneficio del paciente".

Asimismo, ha subrayado que este tipo de actuaciones permiten ofrecer una solución quirúrgica especializada a pacientes con lesiones crónicas de larga evolución, sin perder de vista el objetivo principal de recuperar la zona afectada y mejorar su calidad de vida.