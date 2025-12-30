La Gerencia de Urgencias y Emergencias del Sescam certifica calidad de transporte sanitario no urgente

La Gerencia De Urgencias Y Emergencias Del Sescam, Primer Organismo Público De España Que Certifica La Calidad Del Transporte Sanitario No Urgente. - JCCM

TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (Guets) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001:2015 para el Centro Coordinador de Transporte Sanitario Programado y los procesos de gestión asociados al transporte sanitario, consolidando su compromiso con la mejora continua y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Este logro constituye además un hito a nivel nacional, al tratarse de la primera certificación ISO de estas características obtenida por un organismo público en el ámbito del transporte sanitario no urgente, ha informado la Junta en un comunicado.

Esta certificación, otorgada tras la evaluación del sistema de gestión de calidad del transporte sanitario, supone la segunda acreditación ISO conseguida por la Guets en los dos últimos años, tras la correspondiente al proceso del Área de Atención a las Personas vinculado a la gestión de quejas, sugerencias y reclamaciones. Con ello, la gerencia afianza un modelo de gestión orientado a la calidad, la transparencia y la satisfacción del paciente.

La ISO 9001:2015 reconoce que los procesos del Transporte Sanitario Programado cumplen con los estándares internacionales de calidad, con un enfoque centrado en las personas, la eficacia de los procedimientos y la mejora continua. Asimismo, acredita que la gestión del transporte sanitario se desarrolla bajo criterios de estandarización, seguimiento sistemático y control, reforzando la eficiencia en la organización y coordinación de recursos y servicios.

Desde la Guets se ha puesto en valor la complejidad del proceso de certificación, dado que la gestión del transporte sanitario implica la coordinación de múltiples centros, gerencias, perfiles profesionales y empresas adjudicatarias, integrados en procesos que requieren una planificación, coordinación y supervisión rigurosas.

En este contexto, la certificación ISO 9001:2015 no solo avala la calidad del servicio, sino que representa el primer paso dentro del objetivo estratégico de transformación del modelo de transporte sanitario en Castilla-La Mancha.

Así lo ha señalado el gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Alberto López Ballesteros, quien ha destacado que "supone un gran avance en el cambio de modelo que estamos impulsando para la gestión del transporte sanitario regional, orientado a un sistema más proactivo, con una mejora de la trazabilidad y un control integral del proceso".

Este nuevo enfoque permitirá optimizar la gestión del transporte sanitario, reforzar la seguridad del paciente y aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público. En el ámbito sanitario, la certificación ISO 9001:2015 es sinónimo de compromiso con la excelencia, la eficiencia y la mejora continua, y para un centro coordinador de transporte sanitario implica operar conforme a estándares internacionales que garantizan procesos más seguros, coordinados, auditables y sostenibles.

La obtención de esta certificación se enmarca en la Estrategia Regional de Calidad del Sescam, que ha permitido que numerosas unidades y servicios sanitarios de Castilla-La Mancha vean reconocido su trabajo mediante certificaciones ISO en distintos ámbitos asistenciales.

López Ballesteros ha expresado su satisfacción por este reconocimiento y ha subrayado que "ha supuesto un importante reto, por lo que es necesario felicitar a todo el equipo que ha participado en la obtención de esta certificación, que no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como la hoja de ruta que marca el camino a seguir en nuestros procesos".