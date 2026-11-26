El premio fue concedido en el IX Congreso Nacional del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. - JCCM

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha sido distinguida con el premio Diamond de los EMS Angels Awards, el máximo reconocimiento que concede la Iniciativa Angels a los servicios de emergencias sanitarias por la calidad de la atención extrahospitalaria a los pacientes con ictus.

El galardón ha sido entregado en el marco del IX Congreso Nacional del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, celebrado recientemente en Bilbao, y supone un nuevo reconocimiento al trabajo que desarrollan los profesionales de las emergencias sanitarias de Castilla-La Mancha en la atención a una patología en la que cada minuto resulta decisivo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La concesión de este premio culmina una trayectoria que ha permitido a la GUETS avanzar durante tres años consecutivos en los niveles de reconocimiento de este programa internacional.

Así, en 2024 obtuvo la categoría Gold (Oro), en 2025 alcanzó Platinum (Platino) y este año ha conseguido Diamond (Diamante), la máxima distinción de los EMS Angels Awards.

Esta progresión refleja el compromiso de los profesionales con la mejora de los procedimientos asistenciales, la formación continuada, la evaluación de resultados y la coordinación entre los distintos recursos sanitarios que intervienen en la atención al ictus.

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

Los EMS Angels Awards reconocen a los servicios de emergencias que cumplen exigentes estándares internacionales de calidad en la atención prehospitalaria al ictus, mediante la evaluación de indicadores objetivos relacionados con los tiempos asistenciales, la identificación precoz de los pacientes, la seguridad y la coordinación con los centros hospitalarios.

Para alcanzar la categoría Diamond, los servicios deben acreditar, entre otros requisitos, una mediana de permanencia en el lugar de atención inferior a 25 minutos y un cumplimiento de al menos el 95 por ciento en indicadores relacionados con la comunicación anticipada con el hospital receptor, el traslado a centros preparados para atender el ictus y la recogida de información clínica esencial para el tratamiento del paciente.

Estos criterios ponen de manifiesto la importancia de una actuación rápida y coordinada desde los primeros momentos, que permita reducir los tiempos de atención y facilitar el acceso a los tratamientos más adecuados.

MÁS DE 2.000 ACTIVACIONES DEL CÓDIGO ICTUS DURANTE 2025

La GUETS desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del Código Ictus regional, mediante la coordinación de los recursos sanitarios desde el Centro Coordinador de Urgencias y la intervención de los equipos de emergencias extrahospitalarias.

Durante 2025, este servicio activó un total de 2.033 Códigos Ictus en Castilla-La Mancha, una actividad que refleja la importancia de disponer de procedimientos de actuación coordinados para garantizar una respuesta rápida ante una emergencia sanitaria en la que el tiempo es determinante para reducir el riesgo de fallecimiento y de secuelas neurológicas.

Ante la sospecha de un ictus, el Centro Coordinador de Urgencias moviliza los recursos asistenciales adecuados y organiza la atención inicial y el traslado al hospital más indicado, en función de las necesidades clínicas del paciente.

La comunicación anticipada con el centro receptor permite preparar su llegada, agilizar el diagnóstico y facilitar el acceso a tratamientos específicos, como la trombólisis intravenosa o la trombectomía mecánica, cuando están indicados.

Esta coordinación adquiere especial relevancia en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, caracterizada por su extensión territorial y dispersión geográfica, donde la adecuada organización de los recursos sanitarios resulta esencial para garantizar una atención rápida y equitativa, independientemente del lugar de residencia de los pacientes.

MEJORA CONTINUA DE LA ATENCIÓN AL ICTUS

El reconocimiento obtenido por la GUETS se enmarca en la estrategia que viene desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Sescam, para mejorar la atención a las patologías tiempo-dependientes, reforzando la coordinación asistencial, la formación de los profesionales y la incorporación de nuevos procedimientos y herramientas tecnológicas.

En este ámbito, uno de los avances de 2026 ha sido el desarrollo del Protocolo Regional de Teleictus, que facilita la valoración neurológica especializada mediante herramientas de telemedicina y contribuye a mejorar la equidad en el acceso a la atención sanitaria de los pacientes con ictus en toda la región.

El director gerente de la GUETS, Alberto López Ballesteros, ha destacado que este galardón supone "un reconocimiento al esfuerzo, la profesionalidad y a todos los trabajadores que participan en la atención a las emergencias sanitarias de Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha subrayado que el premio es fruto del trabajo conjunto de los profesionales del Centro Coordinador de Urgencias, de los equipos de emergencias extrahospitalarias y de los servicios hospitalarios, que mantienen una coordinación permanente para ofrecer una atención rápida y de calidad a los pacientes.

"Nuestro verdadero objetivo no es conseguir premios, sino ofrecer cada día una mejor respuesta a nuestros pacientes ante una enfermedad en la que cada minuto cuenta", ha concluido.