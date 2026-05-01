La Gerencia de Villarrobledo despliega dispositivo sanitario para garantizar la atención urgente durante el Viña Rock - JCCM

ALBACETE 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha desplegado el dispositivo sanitario previsto con motivo de la celebración del festival Viña Rock, con el objetivo de garantizar la atención urgente durante el desarrollo de este evento musical y reforzar la capacidad asistencial tanto en el entorno del recinto como en el Hospital General de Villarrobledo.

El operativo, que comenzó a funcionar el 29 de abril a las 15.00 horas, permanecerá activo hasta el domingo, tres de mayo, a las 15.00 horas y se ha organizado de forma adaptada a las características de esta edición y a la afluencia prevista de público, inferior a la registrada en años anteriores, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para ello, se ha instalado un punto de atención sanitaria en las inmediaciones de las zonas de acampada más próximas al recinto del festival, conocido como Hotel 2, donde prestan asistencia dos equipos sanitarios formados por profesionales de Medicina y Enfermería.

Este recurso está preparado para atender urgencias médicas y patologías agudas de rápida resolución, así como para valorar y estabilizar a aquellas personas que puedan requerir derivación al centro hospitalario.

El dispositivo cuenta, además, con una unidad de soporte vital avanzado, una unidad de soporte vital básico con Enfermería y ambulancias de transporte sanitario para facilitar, en caso necesario, el traslado de pacientes desde la zona del festival hasta el Hospital General de Villarrobledo.

RESPUESTA RÁPIDA Y SEGURA

El subdirector médico de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, Rafael Fernández, ha explicado que el dispositivo "se ha dimensionado teniendo en cuenta las necesidades asistenciales previstas para este año, manteniendo los recursos necesarios para dar una respuesta rápida y segura ante cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse durante el festival".

Asimismo, Fernández ha subrayado que el objetivo es "garantizar la atención a las personas que participan en el Viña Rock y, al mismo tiempo, asegurar que el desarrollo del festival no interfiera en la asistencia sanitaria habitual que se presta a la población de Villarrobledo y su comarca".

En este sentido, el Hospital General de Villarrobledo ha reforzado durante estos días distintos servicios para poder atender cualquier incremento de demanda asistencial relacionado con la celebración del festival, sin afectar al funcionamiento ordinario del centro.

Además del Servicio de Urgencias, se ha reforzado el servicio de Radiología, así como el área de celadores, auxiliares administrativos de Urgencias, limpieza y seguridad.

Como en ediciones anteriores, las patologías más habituales durante este tipo de eventos suelen estar relacionadas con traumatismos, contusiones, heridas, esguinces, sospechas de fracturas y otros procesos agudos que pueden resolverse en el propio dispositivo o, si la situación lo requiere, derivarse al hospital.