La gestión del incendio de Almorox regresa a nivel 2 y C-LM retoma el mando con solo dos pueblos desalojados

Nube de humo en Almorox (Toledo) por el incendio forestal - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que los gobiernos estatal y regional han decidido rebajar a nivel 2 en la provincia de Toledo la gestión de los incendios que afectaban también a Ávila y Madrid, de manera que la Junta de Comunidades retoma el mando de las operaciones.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Martínez Guijarro ha dicho además que solo dos municipios de los once que en principio se habían desalojado permanecerán en esa situación, en concreto La Iglesuela del Tiétar y Sartajada.

"Hemos acordado con el Ministerio de Interior reducir en la provincia el nivel operativo a nivel 2, y asumimos directamente la gestión del dispositivo que teníamos", ha precisado.