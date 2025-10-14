Gestión quesera, arte floral o lenguaje Phyton, entre las materias de los nuevos cursos de FP que se implantarán en C-LM

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, informa en rueda de prensa, de los asuntos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado ocho decretos que establece los nuevos currículos para los cursos de especialización de Formación Profesional en los próximos cursos hasta 2030, con materias como la gestión quesera, el arte floral o lenguaje Phyton.

El curso de especialización es una formación específica que pueden hacer los alumnos de Formación Profesional después de hacer su grado superior o su grado medio, tal y como ha trasladado en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Con esta aprobación, Castilla-La Mancha se adapta a la nueva ley de formación profesional a nivel nacional, siendo una de las "primeras comunidades autónomas que establece sus propios decretos de currículo, ajustando esta oferta a la realidad de nuestro tejido productivo".

Estos cursos de especialización podrán beneficiar aproximadamente a 400 alumnos y alumnas en los sucesivos cursos cuando se vayan implementando e impartiendo, con horizonte hasta el año 2030.

DESGLOSE DE LOS CURSOS

Se trata del curso de especialización de grado superior de desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python, nueva modalidad para el desarrollo de aplicaciones utilizando este lenguaje de programación y optimizando todos los sistemas de programación.

Además, el curso de especialización para el grado superior de comercio electrónico, para administrar plataformas de comercio electrónico y campañas de márquetin; el curso de especialización en grado superior de posicionamiento en buscadores y comunicación en redes sociales y se suma el curso de especialización en grado superior de redacción de contenidos digitales para márquetin y ventas.

De otro lado, se incluye el curso de especialización en grado superior en inspección técnica y peritación de siniestros de vehículos. El sector estaba transmitiendo "que es importante una nueva especialización en los nuevos sistemas de peritación que tienen las aseguradoras y, sobre todo, la valoración de alcance de daños que han sufrido los vehículos".

Asimismo, el curso de especialización en grado superior en tecnología y gestión quesera, "muy importante dentro de la región, por la industria de este sector del queso", con especialización en nuevas tecnologías y en el supervisado de las diferentes etapas de fabricación.

Los vinculados a grado medio serían el curso de coordinación de personas en reuniones, profesionales, congresos, ferias y exposiciones, "una especialización para que puedan ser buenos administradores de los recursos humanos en las reuniones profesionales, convenciones y congresos", y el de floristería y arte floral, para "trabajar también con las nuevas tendencias en plantas naturales, artificiales, secas o preservadas".

El de lenguaje Python ya está implantado y se está desarrollando en un centro de Albacete.

EMPLEABILIDAD DE MÁS DEL 80%

Pastor ha concretado que la región cuenta con 12.456 empresas que están suscribiendo convenios con los diferentes centros educativos para facilitar que los alumnos de Formación Profesional puedan tener sus primeras estancias dentro de las empresas. Prácticamente, la totalidad de estos ciclos tienen una inserción laboral de entre el 80 y el 100% de empleabilidad, ha concretado el consejero.

Asimismo, ha destacado "la fortaleza que supone para Castilla-La Mancha tener reconocido por el Ministerio de Educación cinco centros de excelencia en el ámbito de la Formación Profesional en aspectos y en familias profesionales punteras: aeronáutica, turismo, inteligencia artificial, fabricación automatizada o las tecnologías de la información".

Castilla-La Mancha cuenta con una oferta de 30 cursos de especialización, 967 ciclos formativos que llegan a 46.000 alumnos.

"Estamos rompiendo todas las estadísticas con respecto al alumnado que elige la Formación Profesional como opción de primer orden para formarse", ha puesto en valor el consejero castellanomanchego.