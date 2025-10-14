Illescas (Toledo) dispondrá de un nuevo instituto el próximo curso en el Señorío con un presupuesto de 9 millones

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el convenio firmado por la Junta y el Ayuntamiento de Illescas para la construcción de un nuevo instituto en el Señorío, con previsión de que pueda funcionar en el curso 2026/2027, con un presupuesto de licitación que supera los 9 millones de euros.

Tal y como ha trasladado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, es el segundo que se va a construir en esta zona del municipio, ya que está en funcionamiento el IES 'Josefina Aldecoa'.

Se construirá en dos fases: una primera que conlleva la construcción de 16 aulas de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que tendrá capacidad para cubrir "toda la demanda de alumnado de esa zona".

En la segunda fase se construirán las seis aulas correspondientes a los diferentes grupos de Bachillerato.

Pastor ha recordado las 1.841 actuaciones en infraestructuras educativas que ha materializado el Gobierno regional en diez años. Se ha planificado la construcción de 49 nuevos centros educativos, de los cuales 34 ya están en funcionamiento, con una inversión de 130 millones de euros.

Se suman 60 grandes obras de ampliación, 548 reformas menores y 500 actuaciones vinculadas a la eficiencia energética, con una inversión de más de 317 millones de euros.

"Acabaremos en 2025 con 10 grandes actuaciones que tenemos en marcha y que suponen la inversión de 17 millones de euros", ha remarcado.

PLAN DE CLIMATIZACIÓN

Pastor también ha mencionado el plan de climatización en los centros educativos, recordando que su departamento ya está comunicando a los ayuntamientos la resolución de la segunda convocatoria.

En concreto, ha precisado, "Illescas fue la primera localidad que ya ha completado los sistemas de climatización en cinco centros de su localidad por importe de 700.000 euros".

La inversión total del Gobierno regional en este municipio ha supuesto 18,4 millones de euros.