La gestora del PP en Cuenca aprueba el Comité Ejecutivo Provincial y su primera reunión será en Horcajo de Santiago

Gestora del PP en Cuenca aprueba su Comité Ejecutivo Provincial - PP CUENCA

CUENCA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Gestora del PP de Cuenca ha aprobado la constitución del nuevo Comité Ejecutivo Provincial, máximo órgano provincial que refleja una "amplia representatividad territorial y sectorial de la provincia", con "un equipo equilibrado que combina renovación, experiencia y capacidad". La celebración de los Comités Ejecutivos Provinciales será itinerante y que la primera reunión se celebrará en Horcajo de Santiago.

Su composición responde, tal y como ha indicado el secretario general del PP de Cuenca, Martín Lapeña, al objetivo de reforzar la estructura del partido e integrar el talento y la experiencia de todos los municipios conquenses. "Nuestra prioridad es fortalecer al partido, cohesionar nuestra estructura y estar preparados para responder con solvencia a cualquier escenario electoral que pueda llegar; máxime ante un gobierno de Sánchez agotado y sin proyecto de país".

Lapeña ha subrayado que este nuevo equipo nace con la voluntad de ser útil a los intereses de nuestra tierra, y para ello trabajarán desde la fortaleza interna y la solvencia que aportan los hombres y mujeres del Partido Popular en toda la provincia, tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

"Un Comité Ejecutivo que trabajará desde la escucha activa y permanente, la lealtad a los conquenses y el compromiso de atender y solucionar las necesidades reales de los 238 municipios de Cuenca", declaraba. Asimismo, ha indicado que "este Comité apostará por el diálogo, pero siempre desde la exigencia a las administraciones socialistas, porque las políticas del PSOE han mostrado sus límites actuando a las espaldas de las necesidades reales de Cuenca".

Aunque será en la primera cita de Horcajo cuando se den a conocer todos sus integrantes, Martín Lapeña ha adelantado que como novedad se ha constituido un Comité Asesor, presidido por Marina Moya y formado por los expresidentes del Partido Popular de Cuenca, que aportarán su experiencia y visión estratégica a la toma de decisiones.

Durante la reunión celebrada este jueves, también se han presentado los miembros del Comité de Dirección, que será el encargado de coordinar las líneas estratégicas y la acción política en el territorio, y también de analizar las cuestiones políticas y organizativas relevantes para estar preparados ante un adelanto electoral.

Con esta estructura renovada, la Junta Gestora liderada por José Martín-Buro "ha cumplido con uno de los primeros pasos que el Comité Ejecutivo Nacional del PP le encomendó legítimamente" y ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de Cuenca con su militancia, "la atención plena a los problemas de nuestra gente y la reivindicación de las demandas de toda la sociedad conquense, desde Cuenca hasta Arandilla del Arroyo, municipio más pequeño de nuestra provincia".

El Comité de Dirección del PP en Cuenca está presidido por José Martín-Buro Mañas, como defensora del afiliado, María Roldán García, como directora de Comunicación y coordinadora de proyección e imagen Marta Gallego Cerezo y en la Secretaría General, Martín Lapeña Lafuente.

Como coordinador de Organización, Nicolás Martínez Villar del Saz, como coordinador sectorial general, José Manuel Tortosa; portavoz y Vicesecretaría de Educación e Igualdad, Raquel Oliver Chico y la Vicesecretaría de Función Pública y Desarrolo Sostenible es para Ana María Cantarero.

En la Vicesecretaría de Política Social, María Amparo Girón; en la de Economía, Miguel Ángel Igualad; en la de Política Municipal, Jesús Ángel Gómez Molina; en Vivienda e Infraestructuras, Juan Guadalajara; en Sanidad, Gema Rubio; en Política Institucional, Irene Cabrera; en Cultura, Deportes y Turismo, José Luis Escobar.

En Seguridad y Protección Civil, Jesús López y en Agricultura y Desarrollo Rural, Julián Montero; en Análisis y Programas, Diego Valera.

Como presidenta de la Junta Local de la capital, Beatriz Jiménez Linuesa y tesorero, Julián Niño. Como presidente del Comité Derechos y Garantías, Pedro José García Hidalgo y como presidente del Comité Electoral, Juan Emilio Paños.