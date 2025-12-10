Globalcaja suma sinergias para que Toledo sea Capital Europea de la Cultura en 2031

El presidente de Globalcaja, Mariano León, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - GLOBALCAJA

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Globalcaja, Mariano León, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, han firmado el protocolo por el que la entidad financiera se adhiere a la candidatura de la capital regional como Capital Europea de la Cultura en 2031.

En nota de prensa, la entidad de crédito "especialmente comprometida con la cultura y con el territorio", dice sumarse a esta alianza colectiva que "posiciona a Toledo como referente cultural en Europa, por su patrimonio, su riqueza histórica y esa diversidad creadora que une tradición y vanguardia".

"En Toledo confluye un legado histórico y cultural de gran riqueza, y una apuesta por la creación contemporánea, que convierten a la ciudad como una magnífica candidata para ser referente europeo", ha destacado Mariano León.

Globalcaja, que reconoce el papel de la cultura como motor de desarrollo, ofrece su respaldo a la declaración de Toledo como Capital Europea de la Cultura, "una iniciativa que, sin duda alguna, ya está mejorando la proyección de la ciudad en un marco europeo, con el impacto que esto tiene a nivel turístico, de visibilidad internacional y de alianzas a nivel europeo".

La adhesión de Globalcaja ha contado con la presencia de la concejala de Cultura, Ana Pérez Álvarez, el director de la candidatura, Emilio Santiago Martínez Morales, y Jesús Carrobles, coordinador de la comisión de la candidatura y presidente de la Real Fundación de Toledo.

Además de la propia entidad financiera, en el mismo acto se ha sumado a la candidatura de Toledo 2031 la Fundación Globalcaja HXXI, a través de la firma del protocolo por parte de su presidente, Rafael Torres.