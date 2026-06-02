La Globber Universitaria aterriza en Albacete el próximo jueves con música y paella popular

Cartel de la Globber Universitaria de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la Globber Universitaria, una propuesta que aterriza por primera vez en Albacete y convertirá la Caseta de los Jardinillos en un gran punto de encuentro para jóvenes y universitarios el próximo 11 de junio.

Durante la presentación, Serrallé ha estado acompañada por Javier Hernández y Wences Martínez, organizadores y promotores del evento, a quienes ha agradecido su confianza en Albacete para desarrollar esta iniciativa y su apuesta por incorporar a la ciudad una propuesta diferente dentro de la oferta de ocio juvenil.

La concejala ha asegurado que "la llegada de la Globber Universitaria es una magnífica noticia para Albacete porque demuestra que la ciudad continúa siendo un espacio atractivo para la celebración de nuevos eventos y para la puesta en marcha de iniciativas innovadoras capaces de conectar con diferentes públicos", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha puesto especialmente en valor el carácter novedoso de esta iniciativa, subrayando que es "un evento que se celebra por primera vez en Albacete y que llega con una propuesta muy atractiva para el público joven, combinando música, gastronomía y entretenimiento en una experiencia diseñada para disfrutarse durante toda una jornada".

Para Serrallé, la incorporación de la Globber Universitaria supone además un paso más en la apuesta municipal por el público joven, señalando que "los jóvenes son una parte fundamental del presente y del futuro de nuestra ciudad y debemos seguir trabajando para ofrecerles espacios de participación, encuentro y disfrute".

La concejala también ha destacado la importancia de que la ciudad siga atrayendo nuevos formatos de eventos y actividades ya que "cada nueva iniciativa que llega a Albacete aporta valor, genera movimiento, crea oportunidades y contribuye a enriquecer la oferta de ocio disponible para vecinos y visitantes".

PROGRAMACIÓN

La Globber Universitaria se celebrará el próximo 11 de junio en la Caseta de los Jardinillos, en horario ininterrumpido de 14.00 a 00.00 horas, ofreciendo una jornada completa de ocio, música y gastronomía especialmente diseñada para el público universitario y joven.

La cita contará con la participación de Albert González como principal reclamo artístico de una programación musical en la que también estarán presentes Basty Beam, Rioos, Eros, Dani Tablas, Ravan y Samuel Villar, configurando una propuesta pensada para acompañar a los asistentes durante toda la jornada.

Junto a la oferta musical, el evento incorpora una gran comida popular que permitirá a los asistentes disfrutar de dos cañas y un plato de paella por 20 euros, precio que también incluye la entrada al recinto.