El Gobierno aprueba aprueba 21 plazas de jueces y cuatro de fiscales en Castilla-La Mancha

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027. En Castilla-La Mancha, el Gobierno creará 21 plazas de jueces (+8,9% respecto a la plantilla actual) y 4 de fiscales (+3,7%) para 2027.

Un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En dos años (2025 y 2026) se han creado 45 plazas judiciales en Castilla-La Mancha (+21,1%), tal y como ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en nota de prensa.

La planta judicial de Castilla-La Mancha crecerá un 8,9% De las 21 nuevas plazas judiciales para Castilla-La Mancha, 16 son para Tribunales de Instancia de localidades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete o Toledo. Tres serán para audiencias provinciales y dos serán de adscripción territorial (pueden ser asignadas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer. Seis plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional.

La creación de 4 nuevas plazas de fiscales para la Castilla-La Mancha supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 3,7%, pasando de 108 a 112 miembros. En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.