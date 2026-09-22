Gobierno autoriza a licitar la redacción de proyectos entre Talavera y Talayuela de la alta velocidad Madrid-Extremadura

Archivo - Un tren AVE. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, la redacción de los proyectos de la conexión de alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo comprendido entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres). El valor estimado del contrato asciende a 14,7 millones de euros (IVA no incluido).

Este tramo, de unos 46 kilómetros, conectará con el trazado que actualmente se encuentra en construcción entre Plasencia (Cáceres) y Talayuela, que enlazará a su vez con el tramo entre Plasencia y Badajoz, operativo desde 2022. Durante el proceso de redacción se definirá tanto la plataforma ferroviaria como una nueva estación en el municipio toledano de Oropesa, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

El contrato autorizado se ha dividido en cuatro lotes, correspondientes a los diferentes subtramos del trayecto. Un lote correspondiente al subtramo Talavera de la Reina-Calera y Chozas, de 12,6 kilómetros, con un valor estimado de 4,2 millones de euros. Un segundo lote del subtramo Calera y Chozas-Estación de Oropesa, de 12,5 kilómetros, por valor de 3,6 millones.

Un tercer lote centrado en la nueva estación de Oropesa y su entorno (7,5 kilómetros), cuyo valor estimado es de 3,8 millones. Un último lote correspondiente al subtramo entre la estación de Oropesa y Talayuela (13,2 kilómetros), por valor de 3,1 millones. El trazado del primer lote incluye ocho viaductos con una longitud total de unos 650 metros, entre ellos el cruce con la A-5; mientras que el segundo lote comprende tres viaductos que suman unos 320 metros, incluida una pérgola sobre la A-5.

Por su parte, en el tercer lote, además de la nueva estación de Oropesa y las situaciones provisionales para mantener el servicio ferroviario durante la construcción, se ha previsto el diseño de un viaducto de unos 150 metros. Finalmente, el cuarto lote incluye dos viaductos de pequeña longitud.

REDUCCIÓN DE PLAZOS

El trayecto Talavera de la Reina-Talayuela se corresponde con los tramos III y IV del Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura para el trazado comprendido entre Madrid y Oropesa. La tramitación administrativa de estos tramos es la más avanzada del Estudio Informativo: ya han superado el trámite de información pública y la fase de alegaciones, estando en proceso de obtención de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Así pues, ante este grado de madurez del proceso, Adif AV va a iniciar la redacción de los proyectos correspondientes, lo que permitirá acortar plazos en el desarrollo del trazado de la LAV entre Madrid y Oropesa.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la tramitación de los tramos restantes de la LAV Madrid-Extremadura entre Talavera de la Reina y Madrid, que se corresponden con los tramos I y II del Estudio Informativo.