Gregorio celebra la licitación de la redacción del AVE Talavera-Talayuela y exige que se cumpla el compromiso de 2030

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha valorado positivamente la autorización por parte del Gobierno de España para la licitación de la redacción de los proyectos correspondientes al tramo de alta velocidad entre Talavera y Talayuela, por 14,7 millones, una decisión que representa un nuevo avance en la definición de una infraestructura ferroviaria considerada "estratégica" tanto para la ciudad como para su conexión con Extremadura.

En este sentido, Gregorio ha manifestado que "todo avance que suponga acercar la alta velocidad a Talavera es una buena noticia" y ha subrayado que la puesta en marcha de la licitación de estos proyectos permite continuar avanzando en una infraestructura "largamente demandada" por los talaveranos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha señalado que desde el Ayuntamiento "estamos deseando que salga el estudio del impacto medioambiental", al considerar que es "fundamental para este proyecto". Asimismo, ha puesto el foco en los contactos que se están manteniendo con la Secretaría de Estado y con ADIF para avanzar en una cuestión que considera especialmente importante para la ciudad: "que podamos ver ya cómo será la futura estación de Talavera de la Reina".

"Vamos viendo ya pasos que son muy importantes porque nuestra ciudad no puede esperar más", ha afirmado Gregorio, quien ha defendido la necesidad de que Talavera forme parte de esta infraestructura ferroviaria. "Nosotros tenemos que estar incluidos en esta gran red ferroviaria porque Talavera está creciendo y en ese crecimiento necesitamos el tren de alta velocidad".

LAS OBRAS

No obstante, Gregorio ha querido matizar el alcance de este anuncio, señalando que "hoy hablamos de la redacción de los proyectos, no del inicio de las obras". Por ello, ha instado a que este avance tenga la debida continuidad administrativa y ha reclamado que se prosiga con los trabajos necesarios para completar la totalidad del trazado de alta velocidad hasta Madrid, y ha recordado que el propio Ministerio de Transportes reconoce que los tramos comprendidos entre Talavera y la capital se encuentran actualmente en diferentes fases de tramitación.

"Talavera necesita que se cumplan los plazos y que cada paso administrativo se traduzca en el siguiente", ha dicho el alcalde, que ha defendido la necesidad de dotar a la ciudad y su comarca de una infraestructura ferroviaria moderna que garantice su conexión tanto con Madrid como con Extremadura.

Asimismo, Gregorio ha destacado como especialmente relevante que el contrato contemple de forma específica el tramo Talavera-Calera y Chozas, incluido dentro de los cuatro lotes en los que se ha dividido la redacción de los proyectos, lo que permitirá avanzar en la definición técnica de los aproximadamente 46 kilómetros que separan Talavera de Talayuela.

Por último, Gregorio ha reiterado que "Talavera no puede conformarse con anuncios", y ha insistido en la necesidad de continuar reivindicando que los proyectos culminen en la ejecución de las obras y, posteriormente, en la puesta en servicio de la infraestructura. "Vamos a seguir reivindicando lo que Talavera necesita: hechos, plazos y una conexión ferroviaria que responda a las necesidades de los talaveranos y de nuestro tejido económico".

También ha apuntado la necesidad de dotar de celeridad a estas obras, "que deberían estar finalizadas en 2030 como están comprometidas".