Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a construir "como mínimo" veinte centros de mayores "avanzados" hasta 2031

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el nuevo centro de mayores de Tarancón. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CUENCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido a construir "como mínimo" veinte centros de mayores "avanzados" en la región hasta el año 2031.

García-Page ha hecho este anuncio durante la inauguración del nuevo Centro de Mayores con Centro de Día de Tarancón, en el que el Ejecutivo Autonómico ha invertido 4,1 millones de euros.

García-Page ha asegurado que "es uno de los mejores centros de mayores que yo he visto" y ha recordado que esta región es la que más dinero gasta por habitante para estos vecinos de mayor edad, lo que está consiguiendo un "retorno" de personas que se tuvieron que ir en su día.

Por otro lado, García-Page ha defendido el sistema de pensiones de este país y sus subidas, porque "la gente que se parte el pecho trabajando tiene derecho a cobrar una pensión, porque es consecuencia de haber estado pagando durante cuarenta años. "¡A ver si ahora se va a poner en cuestión ese derecho!", ha afirmado.

Aludiendo a que habrá que ver cómo se financia, ha señalado que se pagan más pensiones, "porque que la gente vive más" una realidad que ha tildado como "el éxito de este país". El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que en su momento recibieron críticas porque se organizaban viajes para los mayores de Castilla-La Mancha.

"Cuando empezamos con eso, hace treinta años, la mitad de la gente mayor de esta región no había visto nunca el mar", ha recordado Emiliano García-Page, que se muestra "encantado de gastar el dinero en estas cosas" y ha puesto ejemplos de otras políticas que apoyan el envejecimiento activo, como los cursos de digitalización dirigidos a esta población.