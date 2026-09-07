El Gobierno de Castilla-La Mancha declara la Fiesta de los años 60 de Tarancón de Interés Turístico Regional

Lanzamiento del 'Cobete' de las Fiestas y Feria de Tarancón. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado la Fiesta de los Años 60 de la localidad conquense de Tarancón, una celebración impulsada desde el ámbito vecinal en los años 90 y convertida hoy en uno de los grandes reclamos del Carnaval de la localidad, de Interés Turístico Regional.

Así lo ha avanzado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha participado en la bajada de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Riánsares, acompañada de los Gigantes y Cabezudos, y el lanzamiento del 'Cobete' con las que arrancan de manera oficial las Fiestas y Feria de Tarancón de este 2026 junto al alcalde del municipio, José Manuel López Carrizo; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y buena parte de la Corporación Municipal.

En este contexto, Martínez Guijarro ha señalado que esta declaración de Interés Turístico Regional, que se va a publicar la próxima semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ya estará vigente en la siguiente edición de esta fiesta, que se celebrará el 13 de febrero del 2027, y ha destacado el carácter acogedor de los vecinos y vecinas de este municipio en todas y cada una de sus fiestas, recalcando que la de los 'Años 60' se ha convertido ya en referente y punto de atracción de visitantes.

Y es que, solo este último año, la fiesta de los 60 prácticamente duplicó la población del municipio durante el fin de semana, con un impacto directo en la hostelería, el comercio y la promoción turística de Tarancón y su comarca.

Además, ha subrayado que la también conocida como fiesta de los 'Yeyés' es una iniciativa de carácter vecinal lo que la ha hecho capaz de conseguir la participación de toda la ciudadanía y proyectar una imagen positiva y alegre de Tarancón.

Estos son, ha dicho, algunos de los motivos que nos ha llevado a declarar la Fiesta de los Años 60 de Tarancón como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla-La Mancha, y se ha detenido en su singularidad, participación ciudadana, valor cultural y repercusión turística.

La Fiesta de los Años 60 tiene su origen en el año 1991, cuando un grupo de jóvenes decidió disfrazarse con la ropa que sus padres guardaban en el baúl para animar la última noche de Carnaval en un local de su localidad. Aquella iniciativa espontánea, que se desarrolló en las instalaciones de una antigua discoteca, ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta consolidarse como una gran cita temática que hoy reúne a miles de personas en torno al ambiente yeyé, con mercadillo ambientado en la época, exposición de vehículos clásicos, desfile y multitudinario guateque.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado la programación incorporando nuevas actividades, como el desfile infantil del viernes y conciertos.

TARANCÓN VIVE SUS FIESTAS PATRONALES 2026

La ciudad de Tarancón ya vive intensamente sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de Riánsares. Con el tradicional cohete desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, esta edición lanzado por representantes de la Hermandad de la Virgen de Riánsares, ha quedado inaugurada oficialmente la Semana Grande taranconera.

Ante miles de personas congregadas en la plaza de la Constitución para dar comienzo al típico galopeo del 7 de septiembre, también se ha entregado el banderín acreditativo de Peña Mayor 2026 a los jóvenes de la peña 'Dekadencia'. "Son más de 120 actos programados, hoy es un día clave y mañana el gran homenaje a nuestra patrona y hasta el próximo fin de semana seguiremos de actividad, invitamos a todo el mundo a disfrutar de nuestras fiestas, a disfrutar de una forma sana, porque el ocio y la diversión no deben estar reñidos con el respeto a los demás, gracias también el apoyo institucional", ha afirmado el alcalde, José Manuel López Carrizo, tras comenzar el galopeo.

La programación festiva, que arrancó con el novenario a la patrona y el preludio festivo, concentrado sobre todo en los días 5 y 6, se desarrolla intensamente del 7 al 13 de septiembre. Parque Ferial, recinto de carpas, centro escénico 'San Isidro', plazas de la Constitución y Ayuntamiento, Auditorio Municipal o iglesia de la Asunción y su entorno son algunos de los puntos neurálgicos que engalanados para la ocasión acogerán los principales actos, para todos los públicos y prácticamente en todas las franjas horarias.

Desde el Ayuntamiento animan a la población, de Tarancón y la comarca, de toda la región y pueblos de localidades limítrofes de otras provincias, a participar en todas las actividades previstas, especialmente en los conciertos solidarios. Las entradas se pueden retirar aún en Globalentradas, para los espectáculos de Celtas Cortos (7 de septiembre), Marta Santos (día 8), La Pegatina (día 11) y Álvaro de Luna (día 12), todos en el centro escénico San Isidro.

De manera física, días 7, 8, 11 y 12 de septiembre se podrán adquirir en la taquilla del centro escénico (desde dos horas antes de la actuación) las entradas pero solamente de los conciertos programados para cada día, y el pago de las mismas solamente podrá realizarse en efectivo.

El 8 de septiembre, Día Grande de las fiestas en honor a la Virgen de Riánsares, en representación de todos los taranconeros y taranconeras la Corporación municipal y la Corte de Honor asistirán a la misa mayor por la mañana. A continuación, se inaugurará la exposición 'Tipos taranconeros', basada en el arte costumbrista del ilustre pintor taranconero Emiliano Lozano, en el Mercado de las Artes Luisa Sigea. Ya por la tarde, además de la procesión con la imagen de la patrona en carroza y la tradicional pólvora, por tercer año consecutivo, recuperando la tradición de antaño, a partir de las seis de la tarde tendrá lugar la ofrenda de flores, ante el busto de la Virgen y el Niño de gran tamaño colocado en la plaza de la Constitución, siendo uno de los pocos municipios de España donde se celebra este tributo a la patrona de una manera tan singular.