El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que el ERE de Telefónica tenga "la menor afectación posible" en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresas, Economía y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, desea que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa Telefónica y que afecta a más de 6.000 personas en el conjunto nacional tenga "la menor afectación posible" en la Comunidad Autónoma.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, durante la celebración del Día de la Economía Social en Ciudad Real, desde donde ha asegurado que "no tiene noticias concretas" del grado de afectación del ERE en Castilla-La Mancha.

"Tras haber tenido varias conversaciones con representantes de la empresa en la región, estaba claro que iba a haber cambios y movimientos en Telefónica", ha explicado Franco, aunque ha insistido en desconocer el grado de afectación que tendrá la medida en la región.

"Confiamos y esperamos en que las afectaciones en la región sean las menores posibles, teniendo en cuenta que la esencia de la actividad del grupo se concentra en Madrid", ha comentado.