El Gobierno de Castilla-La Mancha estima que la Guardia Civil abandone la zona este sábado

Un camión grúa accede al lugar del accidente, a 3 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El accidente ferroviario se producía el pasado 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe alcanzaba a un tren Iryo que se encontraba det - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha estimado que la Guardia Civil abandone la zona del accidente ferroviario de Urda este sábado, al tiempo que ha remarcado que hasta que no se vaya "el último" de los miembros de los grupos de intervención del operativo, el Ejecutivo regional mantendrá activado el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en Nivel Operativo 1.

Así lo ha deslizado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la inauguración del XIII Foro de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).

El consejero ha señalado que podría ser este sábado cuando la Guardia Civil se marche de la zona, momento en el que los vagones serán trasladados a Villaseca de la Sagra (Toledo).

Será entonces cuando la zona cero quede bajo la vigilancia de seguridad privada, ha señalado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.