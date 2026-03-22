El Gobierno de Castilla-La Mancha homenajeará al Tambor de Hellín el próximo 31 de mayo, Día de la Región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el pregón de la Semana Santa de Hellín. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el tambor de Hellín (Albacete) recibirá un merecido homenaje el próximo 31 de mayo, Día de la Región.

"Cuiden el tambor que nos hace sentir a todos los que venimos de fuera realmente implicados. Estos 150 años van a recibir un homenaje como se merece en la celebración del Día de Castilla-La Mancha; será para nosotros un honor poderles entregar ese reconocimiento", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo regional hizo estas declaraciones este sábado tras atender al solemne Pregón de la Semana Santa de Hellín que ha corrido a cargo de Ramón García Rodríguez. En este contexto, acompañado también por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez, el presidente, que ha felicitado a la Unión Musical Santa Cecilia por su 50 cumpleaños, ha aprovechado también para reconocer la simbología del tambor en esta localidad.

"Estamos celebrando ni más ni menos que 50 años de la Unión Musical, magnífica, 50 años del monumento al tambor, pero es que se celebran 150 años del nacimiento del tambor que a veces multiplica por 10 la vida de algunos países. Eso ya pone de manifiesto realmente la enorme tradición, la enorme raíz que tiene la Semana Santa en Hellín".

Emiliano García-Page ha tenido palabras de reconocimiento y veneración a esta celebración, declarada de Interés Turístico Internacional, al tiempo que ha reconocido que lo que "nos identifica como condición humana es la espiritualidad; y más ahora que, además, es difícil entender el mundo y muchas de las cosas que pasan".

Asimismo, ha pedido a los presentes que "cuiden la Semana Santa porque, por muy mal que les suene esto, ya no es solo de Hellín, es patrimonio de todos, y hay que cuidarlo con esa intención". "Como una herencia recibida, es un préstamo de nuestros hijos, a ellos hay que dejársela, al menos como la encontramos", tal y como ha rubricado.