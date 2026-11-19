Comercio toledano con rebajas del Black Friday - ÁLVARO RUIZ

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada año son más las firmas comerciales y plataformas de venta online que se suman a la promoción de ofertas con motivo del conocido popularmente como Black Friday, una iniciativa que los consumidores están esperando a las puertas de las Navidades.

Esta campaña se celebra el último viernes de noviembre, aunque muchas de ellas adelantan los descuentos unos días y los prolongan durante todo el fin de semana hasta el lunes siguiente, denominado Cyber Monday, ha informado la Junta en nota de prensa.

No obstante, aun tratándose de prácticas vinculadas, su principal diferencia radica en que el Black Friday también tiene lugar en tiendas físicas, mientras que el Cyber Monday se limita exclusivamente a las ventas por internet.

Con motivo de estas jornadas de descuentos, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, facilita aquella información que precisen las personas consumidoras para realizar sus compras de forma consciente y segura, tanto en los comercios de forma presencial como a través de Internet.

En lo que se refiere a la compra de productos por medios electrónicos, conviene realizarla a través de páginas web y establecimientos que incorporen el distintivo Confianza Online o en empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

De este modo, en caso de tener que reclamar, el conflicto se podrá resolver de forma amistosa, rápida y gratuita. Es importante, igualmente, hacer un seguimiento del precio de los productos y comprobar que las ofertas sean reales.

Los descuentos engañosos suelen ser una de las quejas más recurrentes de las personas consumidoras en ediciones anteriores del Black Friday. Además, en la oferta debe figurar tanto el precio rebajado como el que tenía marcado el producto con anterioridad.

También resulta recomendable realizar una búsqueda previa para seleccionar los artículos y establecimientos de interés. Durante estos días es habitual encontrar un mismo producto a precios muy diferentes, por lo que comparar alternativas permite elegir la mejor opción y tomar una decisión de compra informada.

Además, antes de realizar las compras, es aconsejable elaborar una lista para asegurarse de que realmente interesa adquirir esos productos, planificando así el gasto y evitando decisiones impulsivas.

Por otra parte, conviene desconfiar de los descuentos demasiado atractivos. Algunas promociones, especialmente cuando implican entregas desde el extranjero, pueden ocultar falsificaciones, artículos de calidad deficiente, en mal estado o incluso vinculados a redes de comercialización fraudulentas.

Asimismo, en ocasiones, estos envíos pueden ser intervenidos en aduanas y conllevar el pago de los correspondientes aranceles. Por ello, se debe tener presente en todo momento que los productos rebajados no pueden ser defectuosos, tener taras ni ofrecer peor calidad que los que se venden habitualmente durante el resto del año.

Otra recomendación se refiere al pago y a las condiciones de devolución. Es importante comprobar que el precio indicado en el producto incluye el IVA y, en las compras por internet, revisar los gastos de envío y elegir formas de pago seguras.

En este sentido, conviene verificar que al inicio de la barra de direcciones aparece el protocolo https, lo que indica que se trata de una conexión cifrada.

Para preservar la privacidad, hay que asegurarse de que todo el proceso de solicitud y compra se realiza en un entorno seguro, circunstancia que se puede confirmar si aparece un candado cerrado en la barra de direcciones del navegador.

En relación con el procedimiento de devolución, es fundamental que las personas consumidoras conozcan antes de comprar las opciones disponibles para hacerla efectiva, así como que en las compras por internet disponen de un derecho de desistimiento de catorce días.

Del mismo modo, se debe vigilar que la información sobre los plazos de entrega sea clara y precisa, adecuándose estos a la práctica habitual. También es aconsejable verificar que figuran los datos de contacto de la empresa, de modo que resulte sencillo comunicarse con ella en caso de necesidad.

Por último, se debe conservar toda la documentación relacionada con la compra (publicidad, facturas, tiques, correos electrónicos, etc.), puesto que será requerida para realizar cualquier cambio o reclamación.

Si el pago se efectúa con tarjeta, conviene guardar el comprobante correspondiente y revisar los movimientos en el extracto bancario para identificar posibles cargos no reconocidos.

GREEN FRIDAY, DÍA DEDICADO AL CONSUMO RESPONSABLE

Finalmente, la Consejería de Sanidad informa sobre la alternativa sostenible al Black Friday, denominada Green Friday, una jornada dedicada al consumo responsable, verde y ético en la que distintas entidades, organizaciones y empresas fomentan hábitos más conscientes.

Durante su celebración, se promueve la compra en marcas responsables y sostenibles, respetuosas con las personas y el medio ambiente, o bien evitar las adquisiciones impulsivas de las campañas de descuentos como respuesta a su impacto ambiental.

Para verificar la garantía de sostenibilidad de los artículos, conviene revisar las distintas acreditaciones que avalan dicha condición o acudir a tiendas de consumo responsable y comercio justo.

Quienes deseen ampliar información, realizar una consulta o presentar una reclamación pueden dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o llamar al Teléfono del Consumidor (900 50 10 89), de llamada gratuita.