Gobierno central descarta cerrar trasvase y apuesta por desalación para duplicar las capacidades de producción en 2021

Publicado 13/12/2018 13:45:40 CET

Asegura que Murcia podría recibir como regalo de Navidad el acuerdo para duplicar la producción en la planta de Torrevieja

MOLINA DE SEGURA (MURCIA)/TOLEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado en Murcia, preguntado por el cierre del trasvase Tajo-Segura, que "en la hoja de ruta del Gobierno de España no está, en estos momentos, prescindir de ninguna de las infraestructuras que sirven para garantizar el suministro de agua en este país".

"No encuentro ninguna razón para que el trasvase no siga funcionando en los términos en los que ha venido funcionando", ha enfatizado Hugo Morán, quien ha asegurado, sobre la paralización de la que hablan los 'populares', que "el PP tiene bastante experiencia porque ha sido probablemente el Gobierno que más envíos ha paralizado, por desgracia, ya que le ha tocado lidiar con once meses seguidos de 'envíos cero' y de restricciones que, en estos momentos, no se están produciendo".

Tras lo que ha señalado, ante la polémica con los regantes del Acueducto Tajo-Segura, que sostienen que se les ha hurtado un trasvase para riego en noviembre, que la voluntad del Ministerio y el Sindicato es "avanzar en la mejor capacidad de gestión de esta infraestructura" y seguir con los encuentros de diálogo. "Lo razonable es poder llegar a un espacio de entendimiento directo entre administración y usuarios", ha enfatizado.

Asimismo, ha anunciado que se va a abordar desde el Ministerio un proceso de inversiones en materia de desalación, de tal manera que "podríamos estar en condiciones de duplicar las capacidades de producción de agua desalada en el entorno de 2021 y con ello suplir algunos de los interrogantes que se plantean".

También ha hablado sobre la desaladora de Torrevieja, y ha explicado que habrá una decisión y solución "inmediata" al expediente administrativo, "ya que existía un déficit en el mecanismo administrativo de la adjudicación de la obra inicial", heredado del anterior gobierno, y que está "en la recta final de poderle dar respuesta adecuada". Así ha comunicado que la Región podría recibir como regalo de Papá Noel o Reyes Magos el acuerdo para duplicar la producción en esta planta.

En su visita a la Región de Murcia ha afirmado, además, que "es posible garantizar a futuro la seguridad del abastecimiento de agua al conjunto de los ciudadanos en todos los territorios de este país sencillamente haciendo una planificación adecuada de un recurso que va a ser cada vez más escasos".

De hecho, ha apuntado, "todos los escenarios de futuro nos dicen que nos vamos a mover en una ratios de disminución de recursos de entre el 20 y el 40 por cierto" y que aquellos territorios que históricamente han tenido que habilitar mecanismos de respuesta más innovadores a situaciones de escasez "son también los que sufrirán con mayor virulencia los impactos del cambio climático".

"Algo que nos obliga a hacer sobreesfuerzos en materia de inversión y planificación en estos territorios", ha reconocido Morán, de tal manera que, junto con alguna decisión de carácter reciente en materia de inversiones como el incremento para mejorar las capacidad de los Canales del Taibilla, seguiremos implementando decisiones de cara al futuro inmediato y en el medio y largo plazo para la Región de Murcia y el conjunto de los usuarios".

"Nuestra voluntad es conocer la capacidad de crecimiento en materia de desalación en instalaciones ya existentes y en infraestructuras puestas al servicio del suministro de agua" por tanto, ha anunciado, "vamos a abordar un proceso de inversiones en materia de desalación en el territorio", de tal manera que "podríamos estar en condiciones de duplicar las capacidades de producción de agua desalada en el entorno de 2021 y con ello suplir algunos de los interrogantes que se plantean".

Así lo ha asegurado tras reunirse con la dirección de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y asistir al Consejo de Administración de la Mancomunidad de Canales del Taibilla acompañado por el delegado del Gobierno, Diego Conesa.

Y es que, ha señalado en un contacto con los medios, "ésta era una visita obligada porque obligada es responsabilidad del Ministerio el trasladar al conjunto de los usuarios su principal objetivo, que es "garantizar el suministro de agua para los usos urbanos como económicos en la medida en la que el recurso estemos en condiciones de convertirlo en un elemento gestionable".

En segundo lugar, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha indicado que atenderán algunas necesidades de inversión en materia de infraestructuras de gestión del agua "en una región que nos sirve de ejemplo para plantear en Europa, en términos de solvencia, que este país es capaz de responder, con carácter de eficiencia, a los retos del saneamiento y depuración".

El modelo de Murcia "nos puede servir para implantarlo en algunas otras comunidades autónomas en las que las ratios de calidad de saneamiento y depuración no alcanzan los niveles de esta Región", ha apuntado.

Esta tarde está previsto que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acompañado del delegado del Gobierno, Diego Conesa, mantenga una reunión con regantes de Totana.