La Portavoz Del Gobierno Y Ministra De Inclusión, Seguridad Social Y Migraciones, Elma Saiz,En Un Acto De Partido En Miguelturra. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MIGUELTURRA (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha salido este miércoles en defensa de su compañera de Ejecutivo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, tras la polémica surgida por las informaciones sobre el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO), asegurando que ha ofrecido todas las explicaciones necesarias y que su actuación ha sido respetuosa con la legalidad.

Saiz se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en Miguelturra (Ciudad Real), minutos antes de participar en un acto electoral del PSOE en el marco de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Preguntada expresamente por la controversia que rodea a Tolón y por la valoración que hace el Gobierno de las informaciones conocidas en los últimos días, la portavoz del Ejecutivo ha cerrado filas con su compañera y ha defendido tanto su transparencia como la legalidad de sus actuaciones.

"La ministra Tolón ha dado todas las explicaciones con total transparencia", ha manifestado Saiz, quien ha insistido en que su compañera de Gobierno "ha actuado siempre con un respeto escrupuloso de la ley".

Cuando los periodistas le han preguntado si se exigirían responsabilidades adicionales a Tolón por esta cuestión, Saiz ha dado por zanjado el asunto.

De esta manera, la ministra ha expresado públicamente su respaldo a la ministra toledana, defendiendo que ha actuado conforme a la legalidad y evitando entrar en nuevas valoraciones sobre la controversia.