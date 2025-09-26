Gobierno CLM eleva a Nivel 2 el incendio de Peñalba, ordena evacuar dos núcleos urbanos y pide ayuda a la UME

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este viernes que el incendio forestal de Peñalba de la Sierra, un fuego que se mantiene vivo en la provincia de Guadalajara desde el pasado domingo, pasa a Situación Operativa Nivel 2 por afección a bienes de naturaleza no forestal y evacuación de la población.

También se ha ordenado la evacuación preventiva de los núcleos urbanos de Peñalba de la Sierra y Cabida y se ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en labores de extinción, tal y como ha informado en su cuenta de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la región.

García-Page, que ha participado a en la celebración del 40 aniversario de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, ha lamentado que este tema, que es el más le preocupa ahora mismo, "seguramente no es el que más fortuna tendrá a nivel general" a la hora de titular los medios de comunicación.

"Estamos preocupados, incluso un poco más que ayer" por este fuego, ha admitido García-Page, quien ha asegurado que el Peñalba de la Sierra es un "incendio rarísimo, de altísima montaña y que se esconde detrás de las piedras". "Es casi más un incendio de piedras que de arbolado, pero eso le da una especial complejidad".

Tras agradecer la colaboración de las comunidades vecinas y del Ministerio de Transición Ecológica, ha puesto sobre la mesa que el tema de los incendios ya "no es un tema estacional de verano" y que hay que estar "prevenidos", aventurando que "seguramente vamos a seguir teniendo algunas incidencias incluso en invierno".

Por eso, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha se mantienen "muy altos" los dispositivos, aunque no pueden ser los mismos que en verano.