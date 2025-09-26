Hasta 46 medios, 24 de ellos terrestres, trabajan en la extinción del fuego de Peñalba de la Sierra

Sucesos.-CLM eleva a Nivel 2 el fuego de Peñalba (Guadalajara), ordena evacuar dos núcleos urbanos y pide ayuda a la UME - INFOCAM

GUADALAJARA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 medios, 24 de ellos aéreos, trabajan en las labores de extinción del incendio declarado el pasado domingo en la localidad guadalajareña de Peñalba de la Sierra, que este viernes ha escalado a Nivel 2, por afección a bienes de naturaleza no forestal y evacuación de la población.

De ahí que el Ejecutivo haya ordenado la evacuación preventiva de los núcleos urbanos de Peñalba de la Sierra y Cabida y solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Comunidad de Madrid también ha reforzado con dos medios aéreos y siete terrestres su dispositivo de colaboración para este incendio complejo, tal y como lo ha calificado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El fuego fue detectado en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular.

La causa probable de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como indicaba este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.