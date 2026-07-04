El Gobierno enmarca la ofensiva del PP sobre la Ley de Nietos en "teorías conspiranoicas"

1101752.1.260.149.20260704130637 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 4 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de alimentar "teorías conspiranoicas" al vincular la llamada Ley de Nietos con una supuesta maniobra electoral del Gobierno para alterar el censo.

Preguntado desde Almagro, donde ha visitado su Festival Internacional de Teatro Clásico, por las últimas declaraciones del líder popular, López ha sostenido que el PP vuelve a sembrar dudas sobre el sistema democrático, "como ya hizo", con el voto por correo en anteriores convocatorias electorales.

"Vuelven a las teorías conspiranoicas", ha afirmado el ministro, que ha acusado a Feijóo de "ponerse la venda antes de la herida" y de estar hablando ya de su "próxima derrota electoral".

La conocida como Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática y permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse o perdieron la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

"Es intolerable que un partido de gobierno, como es el PP, esté deslegitimando el Estado de derecho, el sistema electoral español y la democracia española", ha advertido.

El ministro ha defendido que España es "una de las mejores democracias del mundo" y ha insistido en que el sistema electoral español es "uno de los más firmes" y "uno de los mejores" a nivel internacional.

A su juicio, la polémica sobre la Ley de Nietos forma parte de la misma estrategia del PP de asumir marcos de la ultraderecha, también en materia migratoria y electoral. "Eso era propio de un partido de ultraderecha, no del PP", ha rematado.