Gobierno de C-LM aclara que Bolt solo tiene licencias para trayectos entre Toledo y municipios cercanos a la capital

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha aclarado este martes que la empresa de movilidad Bolt solo tiene licencias para traslados interurbanos, como pueden ser los trayectos entre la capital regional y municipios cercanos como Olías del Rey o Bargas.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa para informar de los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha subrayado que las autorizaciones concedidas por la Consejería de Fomento se limitan estrictamente a este tipo de desplazamientos.

"Es para lo que nosotros podemos dar licencias", ha apuntado.

En relación con los traslados que Bolt pueda estar ofreciendo dentro del casco urbano de Toledo, la portavoz ha sido tajante y ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen si se comprueba que la compañía está incumpliendo con la legislación al realizar trayectos urbanos.

La responsable del Ejecutivo autonómico ha insistido en que, si se están prestando servicios que no se ajustan a la legalidad, "se tiene que actuar y poner multas".