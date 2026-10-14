Gobierno C-LM afea al PP sus enmiendas a la ley de vivienda por proponer "menos impuestos para los fondos buitres"

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado que el PP "no se esconde" con sus enmiendas a la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha, criticando que en ellas "propone menos impuestos para los fondos buitre, menos protección para las personas vulnerables y más trabas para quienes quieren construir una vivienda".

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, a preguntas de los medios, ha hecho referencia a la sesión de la Comisión de Fomento que ha tenido lugar este miércoles para la designación de la ponencia encargada de elaborar el informe sobre esta ley, ha aseverado que el PP ha dejado "muy claro" su posicionamiento sobre este tema y cree que sus enmiendas son "toda una declaración de intenciones" en un asunto "clave" como es la vivienda.

Para Padilla, el PP está "muy desconectado de la realidad o muy conectado con intereses que no son los de la ciudadanía". "En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el PP lo que está planteando son medidas que benefician a los grandes inversores", ha expuesto.

En este sentido, ha incidido en que la propuesta de los 'populares' es "aliviar la carga fiscal de las personas que hacen negocio con una necesidad básica", mientras que, por el contrario, el Gobierno de Castilla-La Mancha "no solo escucha" y es "sensible a lo que la gente está demandando" sino que trabaja para "dar respuesta a las necesidades que se están planteando".

"Lo hacemos con un proyecto de ley que saldrá adelante gracias a que el PSOE tiene la mayoría en las Cortes, pero los planteamientos que hace el PP son todo lo contrario a lo que la ciudadanía necesita. No necesitan más privilegios para los fondos de inversión, lo que necesitan son soluciones que faciliten el acceso a la vivienda e impulsen la construcción para aumentar la oferta a precios asequibles", ha señalado.

Así, ha defendido que la norma planteada "va a permitir agilizar la construcción, movilizar más recursos destinados para la protección al acceso a la vivienda, reducir plazos, disponibilidad de suelo y edificios públicos y otro conjunto de medidas ya en marcha" como ayudas directas especialmente para los jóvenes.

"El PP todavía está a tiempo de rectificar, de dejar a un lado sus enmiendas y sumarse a una propuesta que hace el Grupo Socialista y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero si no son capaces, en un momento crucial en el que estamos viviendo, de anteponer el interés general a las diferencias políticas y alcanzar acuerdos, me temo que no lo van a hacer por nada. Es una oportunidad que no deberían desaprovechar por el bien de Castilla-La Mancha y de la ciudadanía", ha zanjado.