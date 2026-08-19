Gobierno C-LM amplía el crédito a favorecer el pleno empleo y la inclusión social, que llega a 4,9 millones de euros

Archivo - Sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de C-LM. - JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESs) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado en 1,4 millones de euros el crédito disponible para la convocatoria de ayudas destinadas a favorecer el pleno empleo y la inclusión social a través del empleo estable y de calidad, que eleva su dotación total hasta los 4,9 millones de euros.

La resolución de la Dirección General de Empleo por la que se publican los créditos disponibles para el ejercicio 2026 se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y permitirá incentivar 160 nuevas contrataciones indefinidas.

Estas ayudas se dirigen a personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, como las personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes y mujeres con baja cualificación. También contempla a colectivos vulnerables y a perfiles infrarrepresentados en determinados ámbitos de actividad, como las mujeres en el sector tecnológico o en puestos de responsabilidad y dirección.

Pueden ser beneficiarias las empresas, las personas autónomas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro.

Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus y por fondos finalistas procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, distribuidos por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Para el ejercicio 2026, la partida inicial ascendía a 3.500.000 euros: 3.400.000 euros destinados a la línea 1 y 100.000 euros a la línea 2. La ampliación de 1,4 millones de euros eleva el presupuesto hasta los 4.900.000 euros y permitirá incentivar 160 nuevas incorporaciones indefinidas.

La primera línea contempla la contratación indefinida a jornada completa, incluidos los contratos fijos-discontinuos, con una cuantía general de 7.500 euros por contratación. En el caso de personas que hayan prestado servicios en la empresa mediante contratos de puesta a disposición a través de empresas de trabajo temporal durante más de 90 días efectivamente trabajados en los últimos 12 meses y sean incorporadas sin solución de continuidad, la subvención será de 4.000 euros.

La segunda línea está destinada a transformar contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a jornada completa, siempre que el cambio suponga un incremento de la jornada de al menos el 25%. La cuantía será de 3.500 euros cuando la jornada inicial sea igual o inferior al 50%, mientras que, si supera ese porcentaje, la ayuda se reducirá de forma proporcional.