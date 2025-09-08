Gobierno C-LM articula medidas de prevención y control tras confirmar un foco de Influenza Aviar en Guadalajara.

El riesgo de los trabajadores se considera bajo y no existe riesgo asociado a consumo de carne de ave o huevos cocinados

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha declarado un foco de Influenza Aviar en una explotación de gallinas de recría para consumo de carne en la localidad de Pozo de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara.

Según informa el Ejecutivo en nota de prensa, desde el momento de la sospecha se puso en marcha el protocolo de actuación correspondiente, incluso antes de conocer la declaración oficial del Laboratorio Nacional de Referencia, y el grado de patogenicidad del virus, con el objetivo contener el posible foco, minimizar el riesgo de diseminación de la enfermedad y proteger la sanidad animal y la seguridad de las explotaciones de la zona.

El protocolo de actuación se ha llevado a cabo en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Sanidad y con el mismo sector, siendo en la tarde del pasado viernes, cuando el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza Aviar, confirmó que se trataba de una cepa de IA subtipo H5N1, posteriormente este mismo lunes se caracterizará la patogenicidad del virus y se procederá, por tanto, a la declaración del foco.

Desde la primera sospecha, se procedió a la inmovilización inmediata de la explotación afectada, así como de aquellas explotaciones ubicadas dentro de una zona de protección y vigilancia que se establece en un radio de tres y diez kilómetros respectivamente, alrededor de la explotación en cuestión.

La aplicación de las medidas preventivas, antes incluso de la declaración del foco, implica, además, el sacrificio y la destrucción de los animales de la explotación afectada, así como la eliminación de materiales presentes que pudieran vehicular el virus como estiércol, pienso, camas, etc. Así, a lo largo del fin de semana se han realizado los trabajos de sacrificio y destrucción de los cadáveres de las 37.300 gallinas que conforman la totalidad del censo de esta explotación.

Además, se ha llevado a cabo también la realización de las encuestas epidemiológicas correspondientes para conocer, tanto el posible origen del foco, como la identificación de las explotaciones que pudieran estar en riesgo por movimientos de personas, vehículos, animales o materiales. Estas investigaciones permiten garantizan una respuesta rápida y eficaz para evitar la propagación de la enfermedad.

En lo que respecta a la zona de restricción establecida, compuesta por una zona de protección y otra de vigilancia de tres y diez kilómetros respectivamente, se está procediendo a realizar visitas de inspección clínica y toma de muestras en caso necesario en las explotaciones avícolas situadas en su interior, reforzando a su vez la vigilancia y medidas de bioseguridad. En estas explotaciones también se encuentran restringidos los movimientos de aves y demás productos avícolas.

REUNIÓN EL SECTOR

Además de estos protocolos, este lunes, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, ha mantenido una reunión con el sector para informarle del estado de la situación, de las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de este fin de semana y para pedir la máxima colaboración para extremar las medidas de prevención y control.

Por último, y aunque esta situación no supone un riesgo de salud pública para la población general, desde que se tuvo la sospecha las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Sanidad están trabajando coordinadamente.

El riesgo para los trabajadores con exposición ocupacional en la explotación afectada con aves enfermas se considera bajo y no existe riesgo asociado a consumo de carne de ave o huevos cocinados.

También se recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas en la península, así como de comunicar cualquier sospecha de enfermedad en animales a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente, con objeto de garantizar la posible detección precoz de cualquier nuevo foco y permitir adoptar las medidas necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones.