El Gobierno de C-LM asegura no haber sido informado de la visita de Pedro Sánchez de este viernes a Noblejas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), en foto de archivo - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado no haber tenido comunicación oficial por parte de La Moncloa de la visita que este viernes ha programado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la localidad toledana de Noblejas, una cita en la que pasará por el proyecto Noblejas Industrial.

Una visita que se hizo pública a última hora de la tarde de este jueves y que coincide con el acto de apertura del curso de Formación Profesional 2026-2027 que tienen lugar en Talavera de la Reina, que estará presidido por la reina Letizia en compañía del presidente autonómico, Emiliano García-Page.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, también anunció a través de su gabinete que se incorpora a la cita de Toledo, algo que hizo a última hora de la tarde del jueves, pese a que fue el 7 de septiembre cuando el propio García-Page anunció que la Reina Letizia asistiría al evento, algo que se confirmó oficialmente hace 10 días.

Fuentes del Gobierno castellanonomanchego afirman que la única comunicación al respecto que han recibido ha sido por parte de Delegación de Gobierno para excusar su asistencia a la apertura del curso de Formación Profesional 2026-2027.