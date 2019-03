El Gobierno de C-LM augura al menos cuatro partidos en Cortes

Actualizado 31/03/2019 13:20:41 CET

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha augurado que "es más que factible" que al menos cuatro grupos políticos entren en las Cortes de Castilla-La Mancha, con posibilidad de un quinto y ha señalado que en el caso de llegar de llegar a acuerdos con otros partidos "todo es posible en el tablero de la negociación".

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press, reafirmando que "todo es factible" cuando hay que llegar a acuerdos al inicio de la legislatura, incluyendo en estos acuerdos la composición de la Mesa de las Cortes y la conformación del Gobierno.

No obstante, ha defendido, que el PSOE en Castilla-La Mancha sale a ganar, "a pedir a los ciudadanos una mayoría para gobernar esta región sin tener que depender de nadie", a su juicio, "lo que más le conviene a esta región".

Además, tiene "la sensación" de que cuando transcurran todos los procesos electorales, no habrá uniformidad en los pactos a nivel nacional, a los que le podrán seguir "pactos de distintas características y en distintas direcciones "en comunidades autónomas y ayuntamientos".

PP, PSOE Y CS

De Podemos, ha asegurado que "ha habido una magnífica relación sabiendo que no hay planteamientos iguales", aunque sí muchas ideas coincidentes y ha indicado que le sorprendería que hubiera "ruptura" de gobierno por su parte antes de las elecciones autonómicas, porque no encuentra "ningún elemento objetivo para que eso ocurra".

Sobre próximos encuentros con el PP y su líder Francisco Núñez, ha señalado que "es muy difícil" que se repita un segundo encuentro, y "más habiéndose adelantado las elecciones, a las puertas de una campaña que se va a enlazar con la campaña de municipales y autonómicas". "Otra cosa es que podamos tener conversaciones más informales, pero encuentros como el que se plantea así, es difícil".

Acerca de sus contactos con Ciudadanos y su líder Carmen Picazo, ha explicado que sí ha podido haber algún miembro del partido que haya podido "charlar" con ella, pero aún no se han producido encuentros formales como tal.

¿PRESIDENTE DE LAS CORTES?

Preguntado por si se ve asumiendo la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, se ha remitido a su futuro inmediato como candidato del Parlamento a la provincia de Cuenca, incidiendo en que hay que terminar esta legislatura a la que le quedan dos meses, y puntualizando que "hay muchas personas en el PSOE de la región que tienen experiencia para asumir" este cargo.

Planteando la posibilidad de que el presidente regional, Emiliano García-Page, no consiguiera revalidar el bastón de mando en la región, ha defendido que cumpliría los compromisos adquiridos con su tierra y no haría "lo que hizo Cospedal", que no ocupó su escaño para liderar la oposición en Castilla-La Mancha.

Asimismo, sobre la conveniencia de que García-Page contara con un Consejo de Gobierno similar, ha destacado que "ha sido un equipo muy cohesionado y que ha trabajado bien en momentos adversos", por lo que, tras "su experiencia, incluso en la época de mayor dificultad política", se trata de una labor importante y "hay que valorarlo".