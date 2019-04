Junta C-LM defiende que leyes de Garantías y Participación no hayan llegado a Cortes

Publicado 31/03/2019 10:29:41 CET

Contempla reabrir el debate sobre recuperar Defensor del Pueblo y Síndico en la próxima legislatura y ve imprescindible abordar el Reglamento de las Cortes

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido la conveniencia de que las leyes de Garantías y Participación Ciudadana se hayan quedado en el primer filtro del Consejo de Gobierno como proyectos legislativos pues de haber llegado al Parlamento regional, sin tiempo para abordarlas y debatirlas, corrían el riesgo de decaer.

"Si las hubiéramos remitido a Cortes y no les hubiera dado tiempo a aprobarlas, todo el trabajo realizado no hubiese servido de nada. Desde el punto de vista estratégico a futuro era mejor que se quedara como proyecto y es importante que se quede en el lado del Gobierno para que puedan tramitarse en el arranque de legislatura", ha manifestado Martínez Guijarro en una entrevista a Europa Press.

El vicepresidente primero reconoce que el Gobierno regional se podía plantear "otra alternativa", que pasaba por la falta de seguridad para aprobarse y el consecuente riesgo de decaer, por lo que decidió, trasladándolo a los miembros del Gobierno de Podemos, "dejarlas preparadas".

Respecto a la actividad legislativa del Ejecutivo regional, la ha calificado de

"importante" con leyes como la que promueve una sociedad libre de violencia de género o la de protección y apoyo a personas con discapacidad. "Estamos razonablemente satisfechos y seguimos avanzando en la preparación de proyectos de ley para la próxima legislatura, hay varios proyectos con los que se puede arrancar".

No obstante, ha reconocido que ha sido una legislatura "con sus dificultades por ser la primera vez que no había un grupo con mayoría absoluta", lo que "ha dificultado el engranaje del funcionamiento de las propias Cortes", sumado a "los avatares internos de cada grupo parlamentario", concretamente en Podemos, con "dificultades por problemas estrictamente internos". "Este final de legislatura ha sido muy complicado pero no es responsabilidad del Gobierno, sino de Podemos".

SÍNDICO, DEFENSOR, RTVCM

Sobre la posibilidad de volver a retomar la idea de recuperar figuras como el Síndico de Cuentas y el Defensor del Pueblo, ha considerado "conveniente que la región complete su arquitectura con figuras de estas características", por ofrecer una "garantía más de la gestión económica" con el primer órgano y con el segundo, que los ciudadanos cuenten con un foro más para abordar las cuestiones que les preocupan.

"Puede haber planteamientos encajables presupuestariamente que no supongan un impedimento. Son figuras que hay que recuperar para recuperar la normalidad institucional que existía en esta comunidad antes de que María Dolores de Cospedal llegara al gobierno", ha afirmado.

De otro lado, en cuanto a la reforma de la ley del ente público para elegir a su presidente por dos tercios de la Cámara regional y que en esta legislatura no se ha materializado, Guijarro ha manifestado que es "conveniente seguir trabajando en esa dirección", pero, ha argumentado, "cuando hay que elegir por mayoría de dos tercios, todo depende del clima político", que "en esta legislatura ha sido difícil", extendiendo estas dificultades, sumadas a la coyuntura nacional, a otras reformas como la del Estatuto de Autonomía o la ley electoral.

Del mismo modo, ha considerado "imprescindible" que se aborde el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la posibilidad de que haya cuatro o cinco grupos parlamentarios tras las próximas elecciones del mes de mayo, apelando a la necesidad de "un parlamento con más agilidad o será complicada la gestión de los debates".