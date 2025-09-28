Gobierno C-LM autoriza el regreso a los municipios de Peñalba y Cabida tras aplacar la lluvia el fuego

Labores de extinción del incendio de Peñalba de la Sierra. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

GUADALAJARA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fuego declarado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha remitido "bastante" gracias a la lluvia que cae en la zona, por lo que si bien se va a mantener el Nivel 2, se va a permitir que los habitantes de Peñalba y Cabida puedan volver a sus casas.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha argumentado esta decisión en que los flancos oeste y sur suman ya dos días sin actividad.

En todo caso, se pide a la población que no abandone los núcleos urbanos excepto "movimientos laborales imprescindibles", si bien ha pedido tranquilidad. "Todavía va a haber trasiego de maquinaria".

Eso sí, indica el viceconsejero que el incendio "sigue activo y no hay que bajar la guardia", y ahora toca esperar a que salga el sol para ver los puntos calientes.

En declaraciones a los medios, ha señalado que la lluvia "ha ayudado tanto en los sectores más activos en la parte segoviana y en la noreste", en el barranco de Las Veguillas, aunque las llamas han calcinado ya unas 3.000 hectáreas.

"La lluvia nos ha ayudado. El resto del incendio está bastante tranquilo, con muy poca actividad", ha afirmado.