Gobierno C-LM confía en que se procese a Cospedal por sus audios y el PSOE pide "coherencia" a Núñez para criticarla

El vicepresidente segundo del Gobierno de C-LM, José Manuel Caballero. - JCCM

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su "confianza" en que la justicia procese a la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, después de que un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional podría presuntamente apuntar a una conexión entre las agendas personales del comisario José Manuel Villarejo con los audios que el agente grabó en secreto de sus conversaciones con la propia Cospedal. Por su parte, desde el PSOE regional han exigido al presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que critique estos "bochornosos" audios.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha manifestado que tiene la "confianza" de que "el Estado de Derecho actúe y la justicia proceda a procesar a Cospedal".

"Es muy grave lo que habíamos escuchado antes con sus tejemanejes con el comisario y son todavía más graves los audios que hemos escuchado el día de hoy", ha aseverado.

Caballero ha asegurado que tiene "mucha confianza" en la justicia española y por ello confía en que "Cospedal, que se ha estado escapando hasta ahora por los pelos, se someta al imperio de la ley por unas actuaciones que eran, supuestamente, delitos evidentes y flagrantes para alterar pruebas sobre delitos cometidos por el PP y por su tesorero".

EL PSOE PIDE "COHERENCIA" A NÚÑEZ

Por su parte, la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha exigido "coherencia y valentía" a Núñez para criticar los "bochornosos" audios de María Dolores de Cospedal, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Abengózar ha afirmado que este nuevo informe "conecta" con lo que el PSOE "viene diciendo desde hace mucho tiempo" y "sitúa a Cospedal, y hasta a quien fuera presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, donde siempre han estado".

Ante el "estupor" que han supuesto estos audios, Abengózar no entiende que el PP de Castilla-La Mancha "aún no se haya pronunciado" y se pregunta si Núñez va a aprovechar el pleno de este jueves para, con "coherencia", criticar esta última información que ubica a Cospedal, "una vez más, a la cabeza o en la máquina de la corrupción de la 'Kitchen'".

"Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos, que al menos tengan la mitad de coherencia y de valentía que tiene Page en esta región", ha apuntado.

Abengózar ha insistido en que los socialistas de Castilla-La Mancha siempre critican cualquier conducta en su partido "de dudosa moralidad o legalidad" y ha instado a los 'populares' a hacer lo propio y "distanciarse y pronunciarse" sobre Cospedal, que en esos audios "decía pagar, presuntamente, 100.000 euros de una empresa pública relacionada con los residuos al señor Villarejo por los trabajos prestados", ha concluido.