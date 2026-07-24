Gobierno C-LM coordina con las distintas administraciones las líneas de ayuda en la Sierra Norte de Guadalajara

El Gobierno regional coordina con las distintas administraciones las actuaciones de emergencia y líneas de ayuda en la Sierra Norte de Guadalajara - JCCM

GUADALAJARA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha presidido en Guadalajara una reunión con representantes de las distintas administraciones públicas para abordar las actuaciones de emergencia en los distintos municipios afectados por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, así como empezar a diseñar las primeras líneas de ayudas dirigidas tanto a vecinos y vecinas, así como a los sectores económicos que han sufrido daños o pérdidas por el incendio de la Sierra Norte.

Un encuentro en el que, del mismo modo, se ha hecho un análisis de la situación en la que se encuentran los servicios básicos, suministros y vías de comunicación; así como las actuaciones que se abordarán con carácter de emergencia una vez que se apaguen las llamas de un siniestro que ha calcinado 32.000 hectáreas de superficie, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Junto al vicepresidente primero, que será la persona del Ejecutivo autonómico que pilote el Plan de Recuperación en el que ya trabaja del Gobierno del presidente Emiliano García-Page, han participado en este encuentro el presidente de la Diputación, José Luis Vega; la delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García; la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos; el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte, José Carlos Moratilla Machuca; y el director del mismo, Rafael Ruiz López de la Cova; así como representantes de las consejerías de Desarrollo Sostenible; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Economía, Empresas y Empleo; y Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Las primeras acciones sobre la zona afectada se centrarán en la protección de los abastecimientos con diques de contención, a lo que seguirá la posterior saca de la madera quemada; la recuperación de las vías de comunicación como carreteras, caminos rurales y pistas forestales, afectadas en su mayoría por el paso de la maquinaria pesada que trabaja en la extinción de las llamas; la reconstrucción de los daños sufridos en los cascos urbanos de los municipios afectados, donde la Diputación de Guadalajara jugará un papel fundamental; o las telecomunicaciones, puesto que postes de luz o antenas de telefonía también han sido afectados.

Otra de las prioridades pasa por seguir facilitando el paso de alimento para el ganado que, al ser de extensivo, ha perdido los pastos de los que se alimentaba.

De manera simultánea, las distintas administraciones comienzan a diseñar las líneas de ayudas económicas para tratar de paliar los efectos que sufrirán los sectores productivos de la zona como ganaderos, agricultores y apicultores; así como el sector turístico o el cinegético, entre otros.

A esto se suman las medidas de la recuperación ambiental de la zona que pasará por impulsar la saca de madera calcinada y su retirada del territorio como primera tarea de prevención de plagas, además de actuaciones para evitar la pérdida de suelos y la escorrentía de cenizas a los cauces fluviales y embalses.

Finalmente, se ha acordado crear una Oficina Técnica de Apoyo a modo de ventanilla única para facilitar a los pequeños ayuntamientos y ciudadanos afectados a tramitar todas las solicitudes y ayudas, que tendrá sede en la delegación de la Junta en Guadalajara.