Gobierno C-LM devolverá el 25% del canon del agua a los ayuntamientos cuando estos liquiden: "Núñez miente"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha negado este miércoles que la Junta de Comunidades no esté devolviendo el 25% de lo recaudado por el canon del agua a los ayuntamientos y ha acusado al presidente del PP en la región, Paco Núñez, de "mentir".

"Una de las falsedades que dice es que los ayuntamientos no están recibiendo el 25% del canon del agua, cuando él conoce que todavía hay ayuntamientos en nuestra región que no han liquidado el canon europeo", ha respondido Padilla al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.

Padilla ha asegurado que Núñez "vuelve a mentir" respecto a este asunto, al tiempo que ha afirmado que no se cree que este martes la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, no le dijera en su visita a la ciudad que "la primera liquidación" el Ayuntamiento de Guadalajara "la hizo fuera de plazo" y la segunda "todavía no la ha hecho". "Hasta que los ayuntamientos no liquiden no se puede proceder al pago de ese 25%, así que Núñez miente".

No obstante, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a ser "lo suficientemente sensibles" para que los ayuntamientos, que es el primer año que tienen que hacer este trámite, "tengan el tiempo suficiente" para hacer esas liquidaciones". "En el momento que estén hechas las liquidaciones por parte de los ayuntamientos procederemos al pago del 25%", ha dicho.

Así, ha pedido a Núñez "responsabilidad" y que "no mienta" porque "las mentiras tienen la pata muy corta". Además, la portavoz del Gobierno regional ha instado al presidente del PP "a dejar de generar alarma" entre los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, palabras que ha aprovechado para pedir al Grupo Popular que apoye la ley de acompañamiento que se va a tramitar en las Cortes autonómicas.

Padilla ha lamentado que a Núñez no le guste que Castilla-La Mancha hoy sea referente y abra titulares y medios de comunicación con un plan de choque fiscal para facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda. "Se le nota mucho que no lo lleva bien, que le sienta mal, porque de hecho se dedica a mentir y a insistir en que copiemos el modelo del PP", ha zanjado.