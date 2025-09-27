Gobierno C-LM eleva a 2.400 las hectáreas quemadas en el incendio de Peñalba de la Sierra

GUADALAJARA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha elevado a 2.400 las hectáreas quemadas por el incendio originado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, un fuego que continúa en Nivel 2. La carretera GU-187 sigue cortada, y las poblaciones de de Cabida y Peñalba continúan evacuadas.

En declaraciones a los medios, y pese a aseverar que la situación no ha cambiado y no va a cambiar en las próximas horas, ha concluido que la jornada de hoy les hace tener una valoración más positiva, pues el fuego ha humeado "bastante menos", y ha habido buenas condiciones para seguir afianzando en el perímetro.

"La zona que más nos preocupaba, que era la zona del oeste, sin embargo, ha estado un poquito más activa. No ha avanzado demasiado, pero ha crecido un poquito el perímetro. Especialmente ha crecido la parte que está pegando a la provincia de Segovia", ha indicado el viceconsejero, que ha puesto en valor la quema controlada que se ha hecho con los compañeros de Castilla y León, que han hecho un buen trabajo de contención.

"Aún así, ahora mismo ya hablamos de algo más de 2.400 hectáreas, pero estamos totalmente satisfechos en que ya se ha contenido mucho la propagación".