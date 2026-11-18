La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando el expediente relativo al arrendamiento de una VPO a nombre de la candidata del PSOE de Toledo al Congreso y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, por si hubiera alguna irregularidad; si bien en boca de su portavoz, Esther Padilla, ha pedido prudencia, asegurando que se tomarán las medidas oportunas si así le corresponde como administración.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Padilla sí ha dicho que "ha una comunicación antigua de Milagros Tolón en la que se muestra la voluntad" de alquilar el piso.

"La consejería se traslada ahora a cuáles eran los requisitos que se debían cumplir en el alquiler de una VPO. De momento, no consta ninguna otra comunicación, ni autorización, ni permiso, ni nada por el estilo", ha abundado Padilla.

Así, ha insistido en que se está estudiando el expediente "y analizando si hay alguna documentación que haya que pedir" a la propietaria.

"Una vez termine ese estudio, la Consejería actuará como actuaría con cualquier otro ciudadano y en las mismas condiciones", ha dicho.