El Gobierno de C-LM estudia extender a toda la región la neurorrehabilitación en pacientes con daño cerebral

Acto de puesta en funcionamiento del Proyecto de Neurorrehabilitación en pacientes con daño cerebral en fase subaguda. - JCCM

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia extender la neurorrehabilitación en pacientes con daño cerebral a toda la región, tal y como han avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que este martes han inaugurado este proyecto en el Centro de Atención Directa que la Asociación de Daño Cerebral tiene en Talavera de la Reina.

En este marco, el presidente regional ha admitido que el sistema sanitario "tendrá que estar adaptándose a las nuevas necesidades, a los nuevos retos", como el que supone este nuevo servicio que se va a prestar en Talavera y "la red que estamos planteando en Castilla-La Mancha".

Dicho esto, y después de que el alcalde, José Julián Gregorio, pidiera en su intervención previa más recursos, el presidente ha adelantado que el Ejecutivo va a presentar para la comarca talaverana una "ambiciosa" estrategia de Atención Primaria, que pasa por "una inversión muy importante de crecimiento", que incluso llevará aparejada "obras de ampliación en algunos servicios del propio hospital, que entendemos que lo van a necesitar".

En este marco, ha vuelto a aseverar que "por muy mal que se pongan las repercusiones financieras", el Ejecutivo castellanomanchego va a blindar "hasta las últimas consecuencias el sistema social, el sanitario y la protección al tercer sector".

Sobre este último, y tras avanzar que el próximo día de Castilla-La Mancha recibirá "un reconocimiento especial" por parte de la Comunidad Autónoma, ha defendido que es "clave" para adaptar el sistema sanitario a las nuevas necesidades.

"Sois una garantía en la prestación del servicio. Para el sistema sanitario, todas las organizaciones que acolcháis, que hacéis pasarela entre el sistema sanitario, las familias y los pacientes sois cada día sois más indispensables. Esa pasarela social, aquí la cuidamos lo más que podamos y además la vamos a poner muy a salvo", ha insistido.

EXTENDER A LA REGIÓN ESTE PROYECTO

En esta línea, el titular regional de Sanidad ha reconocido la necesidad de articular dispositivos de neurorrehabilitación como el que estrena este martes Talavera y tiene Alcázar de San Juan.

"Tenemos que ir desarrollando a lo largo de la región con experiencias de este nivel y con un protocolo único, pensando en las familias y, sobre todo, en las personas afectadas, para que una vez que tienen alta, puedan tener una solución a su problema y ayudada profesionalizada", ha reconocido.

ADACE RECLAMA MÁS RECURSOS

Desde Adace, Ana Cabellos ha reparado en que la rehabilitación tras un daño cerebral precisa de un equipo multidisciplinar que atienda cada caso de manera conjunta, coordinando lo asistencial y lo social, a fin de que el proceso se inicie lo antes posible.

"Sin embargo, en España la escasez de recursos de atención específicos para el daño cerebral sobrevenido provoca que, en muchos casos, las personas que lo sufren vuelvan al hogar sin haber tenido la suerte de que se les asigne un recurso de rehabilitación adecuado, convirtiendo a la familia en profesional cuidadora y rehabilitadora, labores para las que, por supuesto, no está en condiciones de llevar a cabo".

Por ello, ha sacado pecho del proyecto de neurorrehabilitación en pacientes con daño cerebral en fase subaguda que este martes abre sus puertas en Talavera, que contempla las necesidades particulares de cada paciente.

"Para llevarlo a cabo, ponemos a disposición de las personas con daño cerebral sobrevenido derivadas directamente del hospital los servicios de neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, además del resto de servicios que presta ya la asociación, como es el trabajo social y la atención a las familias".

Dicho esto, ha añadido que como complemento a este servicio y gracias a la cesión de un piso cedido por el Consistorio talaverano, la asociación va a poder ofrecer también estancias temporales para familias cuyos integrantes estén haciendo la rehabilitación en el propio centro.

"Pero no podemos quedarnos aquí. Es necesaria una mayor implicación de la Administración en todo el proceso de atención al daño cerebral sobrevenido, con una mayor inversión en recursos, en profesionales, para poder ampliar la capacidad de los centros y aumentar el número de personas atendidas, eliminando las listas de espera", ha reclamado Cabellos, que ha puesto especial énfasis en las necesidades de las personas jóvenes.

"Necesitan una atención especializada que permita un trabajo en el entorno, con la creación de viviendas con apoyo. No puede ser que sigamos enviando a personas jóvenes a residencias de mayores porque no hay centros especializados", ha cuestionado.

Por último, y aunque ha insistido en que en este ámbito "queda mucho por hacer", se ha mostrado confiada en que con el apoyo de la administración y otras entidades, este tipo de centro se pueda exportar a otras provincias a fin de aumentar las atenciones, "para que cada vez más se cumpla nuestro eslogan, que es que una vida salvada merece ser vivida con dignidad".

GREGORIO PIDE QUE TALAVERA SIGA A LA "VANGUARDIA SANITARIA"

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, ha recordado que este "importante avance" obedece a un convenio con el Sescam, razón por la que ha manifestado que espera y desea que la ciudad "se siga nutriendo" de este tipo de convenios para "seguir avanzando y estar en la vanguardia sanitaria".

"Y para eso necesitamos que nos sigas echando una mano para que ese avance siga realizándose en nuestra ciudad y en todo el Área integrada", ha manifestado Gregorio, dirigiéndose a García-Page.

En todo caso, ha considerado que este "avance" en Talavera era "de justicia" y servirá de "gran ayuda" para los pacientes con daño cerebral en fase subaguda que se dispensará en estas instalaciones.