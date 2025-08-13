El Gobierno de C-LM forma a más de 10.000 alumnos en competencia digital básica en el medio rural

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha formado a más de 10.000 alumnos en competencia digital básica en el medio rural y tiene como objetivo llegar a más de 22.000 antes de finalizar marzo de 2026.

Así lo ha dado a conocer la directora general de Innovación Educativa y Centros, María Dolores Pérez, quien ha indicado que esta medida forma parte del Programa Formativo para la Mejora de las Competencias Digitales. La duración mínima de la formación es de 7,5 horas, y está pensada para que aprender competencias digitales sea algo útil, práctico y adaptado a la realidad de cada grupo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

María Dolores Pérez ha destacado que "se trata de una propuesta gratuita y voluntaria, dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes que no formen parte de Áreas Urbanas Funcionales (AUF) y que está financiado con fondos Next Generation.

El programa tiene como objetivo capacitar digitalmente a la ciudadanía, especialmente a jóvenes y comunidad educativa, dotándoles de herramientas esenciales para desenvolverse en el mundo actual. Además, los dispositivos son facilitados por los formadores para que los participantes los utilicen.

La directora general ha destacado que "hemos enviado cartas a los ayuntamientos para invitarles a sumarse a la iniciativa que busca acercar la formación digital a quienes más lo necesitan en nuestros municipios, inicialmente de forma presencial y luego otra carta con la novedad de la modalidad de formación online".